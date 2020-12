Koronawirus. KE jeszcze dziś zdecyduje, kiedy szczepionka wejdzie na rynek

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Komisja jeszcze w poniedziałek wyda decyzję dotyczącą dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki przeciw COVID-19 wyprodukowanej przez firmy Pfizer i BioNTech.

„To decydujący moment w naszych staraniach o dostarczenie Europejczykom bezpiecznych i skutecznych szczepionek! EMA (Europejska Agencja Leków) właśnie wydała pozytywną opinię naukową na temat szczepionki BioNTech/Pfizer. Teraz będziemy działać szybko. Oczekuję decyzji Komisji Europejskiej dzisiejszego wieczoru” – napisała von der Leyen na Twitterze.



Europejska Agencja Leków (EMA) zdecydowała o autoryzacji szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech – poinformowali w poniedziałek przedstawiciele EMA na konferencji prasowej w Amsterdamie. Preparat, który otrzymał autoryzację, nosi nazwę Comirnaty. Ma być podawana w formie dwóch zastrzyków w ramię, wykonanych w odstępie co najmniej 21 dni.





Skuteczność na poziomie 95 proc.

Na konferencji prasowej oświadczono, że. Podkreślono, że najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu były zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępowały w ciągu kilku dni po szczepieniu. Odnotowywano ból i obrzęk w miejscu zastrzyku, zmęczenie, ból głowy, bóle mięśni i stawów, dreszcze i gorączkę.EMA podała, że bezpieczeństwo i skutecznośćbędą nadal monitorowane w miarę jej stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej.EMA zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących leków, jednak ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia danej substancji należy do Komisji Europejskiej i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami agencji. W kolejnym kroku w Komisja Europejska ma wydać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki we wszystkich państwach członkowskich UE.Von der Leyen poinformowała w czwartek, że szczepienia przeciw Covid-19 zaczną się w UE 27, 28, i 29 grudnia. Rzecznik KE Eric Mamer zastrzegał, że jest to zapowiedź warunkowa, a jej realizacja zależy od dopuszczenia szczepionki do użytku.