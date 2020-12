Stanowski wyzwał Najmana na pojedynek i się nie stawił. Tłumaczy dlaczego [WIDEO]

Fizycznie zmierzyć mieli się dziś pod siedzibą klubu Raków Częstochowa dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski i pięściarz Marcin Najman. Sprawa wynikła z ostrej wymiany zdań, do której doszło między nimi na Twitterze. Posypały się wyzwiska, m.in. „nieudacznik” i „oferma”. Najman potraktował sprawę serio, jednak Stanowski nie stawił się w umówionym miejscu. Nagrał za to film, w którym kpi z pięściarza.

O zebraniu 37 tys. zł na cel charytatywny pisał ostatnio na Twitterze Stanowski, żaląc się jednocześnie, że zbiórka miała zostać zablokowana za „fikcyjne naruszenie praw autorskich”.





Spięcie na Twitterze

„Przestań używać tych patetycznych zwrotów. Faceta, który wylicytował u was charytatywną kolację jakoś potrafiliście traktować jak g***o. Możesz manipulować frazesami, ale bezmyślnych klakierów co najwyżej...” – skomentował jego wpis Najman.Pod koniec sierpnia do programu HejtPark na Kanale Sportowym miał dodzwonić się mężczyzna, który wylicytował charytatywną kolację z zarządem za 13 tys. zł. Prowadzący program Stanowski miał z pretensjami upomnieć go, że odzywa się w sprawie po kilku miesiącach. „Wychodzi na to, że człowiek, który wygrał licytację charytatywną (...), musi teraz zmagać się z medialnymi osobami i pokazywać, że to on ma rację, że nie jest świrem, że upomniał się o swoje. Z udziału w tej licytacji, której zwycięstwo miało być przyjemnoścą i frajdą został potworny niesmak, a dodatkowo wpadła jeszcze dosza stresu” – komentował mężczyna.„Zamknij się durniu” – odpisał Najmanowi Stanowski kiedy ten odniósł się do sprawy.

„Plastusiu, ty i twoje akcje charytatywne... Powtarzam, makaron na uszy możesz nawijać swoim klakierom. Każdy normalny człowiek już dawno cię przejrzał atencjuszu” – napisał Najman.





Walka, do której nie doszło

Dalej wymiana zdań potoczyła się jeszcze ostrzej. Stanowski i Najman zaczęli nazywać sie nawzajem „nieudacznikiem” i „ofermą”. W pewnym momencie Najman wyzwał dziennikarza na „pojedynek”, na co ten się zgodził.Później na Twitterze Stanowskiego pojawiło się nagranie.– Marcin, jaki ty jesteś głupi. Ty naprawdę myślałeś, że ja się przyjadę z tobą bić? (...) Jestem w Warszawie, mam spotkania biznesowe z poważnymi ludźmi. Człowieku, tam nikogo nie ma. Od początku chciałem tylko i wyłącznie, żebyś stał i czekał na mrozie i czekał na walkę z gościem, który nigdy się nie bił. Przecież ja już ci mówiłem, że ty byś mnie zabił jednym ciosem, ty byś pobił jakieś 85 proc. kobiet w tym kraju – mówi dziennikarz.„Każdy prawdziwy facet, nie ważne piekarz, muzyk czy dziennikarz, gdy umawia się na Sparing i w dodatku sam proponuje godzinę i miejsce, stawia się. No chyba że ktoś facetem jest tylko w dowodzie, a w życiu jest obślizgłym tchórzem bez honoru jak Stanowski. Nie ma wytłumaczenia” – odniósł się potem na Twitterze do sprawy Najman.