Poseł KO krytykuje Strajk Kobiet za pomysł protestów na pasterce: Trzeba szanować wartości [WIDEO]

Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor poinformował, że na prywatnych grupach dyskusyjnych związanych ze Strajkiem Kobiet pojawiła się grafika zachęcająca do protestów podczas pasterek. – Jestem zwolennikiem prowadzenia debaty, która nie uderza w wartości. Jeżeli chcemy dojść do porozumienia, to musimy swoje wartości szanować. Nie jestem zwolennikiem wchodzenia z takim protestem do kościołów. Warto jednak pamiętać, że to PiS posługuje się kwestią Kościoła do realizowania swoich szkodliwych interesów – powiedział tvp.info poseł KO Mirosław Suchoń.







Protesty podczas bożonarodzeniowej nocy?

Tomasz Rzymkowski z PiS: To sygnał, aby wierni nie byli bierni podczas ataków na świątynie

Andrzej Szejna z SLD: Mam nadzieję, że protesty będą wyglądały jak dotąd

Jan Mosiński z PiS: Strajk Kobiet zniechęca już chyba wszystkich

„Dostajemy od Państwa screeny z prywatnych grup i czatów środowisk związanych ze Strajkiem Kobiet. Skrajna lewica, aborcjonistki szykują się do ataków na kościoły podczas pasterek - bądźmy czujni. Wszelkie dewastacje, wszelkie ataki na kościoły - prosimy niezwłocznie nam zgłaszać” – poinformował na Facebooku Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor ze Szczecina. Wpis opatrzył infografiką z tytułem „Na Pasterkę!”. Widać na niej grupę osób z charakterystycznymi dla Strajku Kobiet piorunami i tęczową flagą. Piorun zastąpił też krzyż na szczycie kościoła. Nie wiadomo, czy infografika jest lokalną inicjatywą sympatyków Strajku Kobiet, czy będzie miała ogólnopolski charakter.– To jest moim zdaniem jasny sygnał do wszystkich wiernych, aby nie byli bierni w sytuacji ataków na ich świątynie, ich kapłanów, prób bezczeszczenia tego, co dla Polaków jest ważne. Oprócz łamania się opłatkiem, uroczystego obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, również uczestnictwo w pasterce w noc z 24 na 25 grudnia to typowe polskie obchodzenie świąt – skomentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski.Możliwe wigilijne protesty nie oburzają posła Lewicy Andrzeja Szejny. – Mam nadzieję, że wszystko będzie wyglądało tak jak dotąd. To znaczy nikt nikogo nie atakował. Panie protestowały bardzo mocno i zdecydowanie. Nie tylko panie, bo ja też w tym uczestniczyłem, starając się zapobiec jakiejkolwiek przemocy. Nie widziałem w nich jakiejkolwiek agresji, ataku na kościoły czy wiernych. Nawet straż, którą powołali narodowcy do obrony kościołów, była rozczarowana, że nikt tych kościołów nie atakował. Nie mam żadnych obaw co do tego – bronił Strajku Kobiet poseł Szejna. Czy pochwala zatem setki incydentów podczas mszy świętych w kościołach? Nagrania z wielu z nich są dostępne w internecie. – Wiele z nich dotyczyło protestu osób, które również są katolikami czy katoliczkami i nie życzą sobie, żeby kościół katolicki angażował się w politykę – odpowiedział Szejna.Zdaniem posła PiS Jana Mosińskiego ewentualne protesty w święta zaszkodzą zwolennikom aborcji. – To jest prawdziwe oblicze tak zwanego Strajku Kobiet. Jak najmniej w tym wszystkim praw kobiet, matek, a coraz więcej takiego zdziczenia, deptania czyiś uczuć, tradycji. Strajk Kobiet idzie w dobrą stronę, bo zniechęca już chyba wszystkich do tej inicjatywy. Mnie to osobiście nie dziwi. Od samego początku było jasne, że to neomarksistowska, neobolszewicka inicjatywa – argumentował poseł Mosiński. Parlamentarzysta zabrał też głos na temat grafiki „Gazety Wyborczej”. W weekendowym wydaniu „Wysokich Obcasów”, dodatku do „Gazety Wyborczej”, umieszczono bowiem grafikę ilustratorki Marty Frej Matką Bożą w maseczce z błyskawicą – symbolem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, a także z czarną parasolką, która była symbolem demonstracji przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. – Maryja całą swoją uwagę skierowała na Dzieciątko, które nosiła w swoim łonie. Macierzyństwo jest rzeczą świętą. Na nic nadzieje „Gazety Wyborczej”, która chce zdeptać, zbezcześcić świętość, którą jest Matka Boża i też macierzyństwo. W przypadku kobiet dziecko, a w wierze ponowne narodzenie Jezusa Chrystusa. Dziennikarze z Czerskiej dołączają do chóru neobolszewików ze Strajku Kobiet – przekonywał Mosiński.







Poseł SLD broni grafiki „Gazety Wyborczej”

Jarosław Sachajko z Kukiz’15: Obawiam się, że będą kolejne ataki na kościoły

Minister Adam Andruszkiewicz: W „Gazecie Wyborczej” pracują żałośni prowokatorzy

– Według mnie każda forma artystyczna, która wyraża pewne emocje i poglądy, jest dopuszczalna. Papież Franciszek mówi, że wszyscy są równi, dopuszcza do przynależności duchowej, zbawienia osoby, które są ateistami, równo traktuje osoby LGBT. Wydaje mi się, że ktoś chciał dać takie przesłanie, że dla Matki Boskiej torturowanie i prześladowanie kobiet tylko dlatego, że ktoś uważa, że powinny rodzić martwe dzieci, nie mieści się w katalogu miłosierdzia – stwierdził poseł Szejna z SLD.– Obawiam się, że będą kolejne ataki na kościoły. Niestety skrajna lewica nie rozumie, co znaczy jedność, poszanowanie czegoś podstawowego dla wielu Polaków czy znacznej większości Polaków, czyli wiary katolickiej. Tutaj mamy uderzenie w podstawy tej wiary katolickiej. W Polsce kult Matki Boskiej jest jednym z ważniejszych. Tutaj dodatek do „Gazety Wyborczej” cały czas atakuje Kościół, bo wie, że jeśli zniszczy się Kościół, to z resztą sobie łatwo poradzą. Tak jak jest w Europie Zachodniej. Przekraczanie kolejnych barier i sprawdzanie, czy jeszcze bardziej uderzyć w katolicyzm, nasze wierzenia – ocenia poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.– W „Gazecie Wyborczej” pracują ludzie, którzy są żałosnymi prowokatorami i nie znają takich słów jak tolerancja i szacunek dla innej osoby. Uprawiają mowę nienawiści w ten sposób. Jeśli ktoś jest wierzący, jak bardzo duża część polskiego społeczeństwa, to dla niego wizerunek Matki Boskiej jest święty. On został sprofanowany przez „Gazetę Wyborczą”. „Gazeta Wyborcza” powinna jak najszybciej przeprosić. Żywię nadzieję, że rok 2021 będzie kolejnym rokiem spadków czytelnictwa „Gazety Wyborczej”. W 2020 już te spadki miały miejsce. „Gazeta Wyborcza” jako to miejsce prowokacji, mowy nienawiści, lewackiej propagandy dość żałosnej, przestanie wreszcie funkcjonować. Na to zasłużyła. Zdecydowana większość Polaków jest wierząca i należy to uszanować. Nie rozumiem, dlaczego ktoś pluje na najświętsze sprawy dla Polski i Polaków – argumentował Adam Andruszkiewicz, minister w kancelarii premiera.