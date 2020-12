Szczepionka przeciw COVID-19 zagraża zdrowiu? Ekspert uspokaja

Europejska Agencja Leków zdecydowała o autoryzacji szczepionki przeciwko COVID-19 firm Pfizer i BioNTech dla osób od 16. roku życia. Preparat – jak każdy tego typu – może wywoływać reakcję alergiczną. – Lekarze będą przygotowani – zapewniła w TVP Info dr Agnieszka Szarowska, lekarz chorób zakaźnych i pełnomocnik Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA ds. COVID-19.

Dr Szarowska przyznała, że ryzyko anafilaksji, czyli ostrej reakcji uczuleniowej, zawsze występuje. – Zdarzają się osoby, które będą reagowały wstrząsem anafilaktycznym na podanie substancji biologicznej. Jest to normalna cecha każdej szczepionki. Na ulotce będzie informacja, z jaką częstością możemy spodziewać się wystąpienia anafilaksji i każdy gabinet szczepień jest na to przygotowany – zapewniła.



– Osoba, która takie szczepienie wykonuje, zawsze zdaje sobie sprawę, że u jednego na milion może zdarzyć się ostra reakcja uczuleniowa na podaną substancję chemiczną. Będziemy na to gotowi i się tego nie obawiamy – podkreśliła ekspertka.



Europejska Agencja Leków (EMA) zdecydowała w poniedziałek o autoryzacji szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech. W kolejnym kroku Komisja Europejska ma wydać pozwolenie na dopuszczenie do używania szczepionki we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

– Jesteśmy coraz bliżej celu. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin Komisja Europejska ma dopuścić do używania na terenie Unii Europejskiej szczepionkę przeciw COVID-19, wkrótce po tym transporty ze szczepionką ruszą do poszczególnych krajów członkowskich, w tym do Polski – powiedział szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.Wszystko wskazuje na to, że 26 grudnia do Polski dojedzie pierwsze 10 tys. dawek i 27 grudnia zostanie zaszczepione pierwsze 10 tys. osób.