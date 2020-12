Poseł Konfederacji ujawnia: Złapałem koronawirusa

„Pierwszego dnia późnym wieczorem pojawiło się drobne pokasływanie, na które nawet nie zwróciłem uwagi” – zaczyna swój internetowy wpis poseł Konfederacji Robert Winnicki. Później polityk przyznaje, że miał również gorączkę, ból głowy, dreszcze i brak apetytu, ale z czasem poczuł się lepiej.

Robert Winnicki przyznał, że po pierwszych niepokojących objawach, które pojawiły się kilka dni temu wieczorem, rano zmagał się już z objawami podobnymi do ciężkiej grypy.



„Gorączka, ból głowy, dreszcze, bóle mięśniowe, osłabienie, brak apetytu, kaszel. Próbowałem dodzwonić się do przychodni ale bezskutecznie. Asystent pojechał i zarejestrował mnie na miejscu na teleporadę... za sześć dni. W związku z tym wydałem kilkaset złotych i zamówiłem test do domu” – relacjonuje Winnicki.



Dodaje, że wówczas przyjechała do niego osoba pobierająca wymazy, a już kilkanaście godzin później było jasne, że wynik jest pozytywny.

#wieszwiecej Polub nas

„Gorączka i ból głowy ustąpiły po pierwszej dobie, jeszcze zanim zacząłem brać leki i od tamtej pory, jak na razie, towarzyszą mi tylko osłabienie i kaszel. Gdzieś koło drugiej doby straciłem węch i smak, natomiast po pierwszych dwóch dniach wrócił apetyt. Kilkanaście godzin po otrzymaniu informacji o wyniku testu zadzwonił do mnie rządowy automat informując, że mam przestrzegać izolacji domowej” – relacjonuje poseł Konfederacji.





Spór o amantadynę w leczeniu COVID-19

Robert Winnicki zaznaczył, że ma 35 lat i nie stwierdzono u niego żadnych, ciężkich, przewlekłych chorób. Przyznał, że ma znajomych w podobnym wieku i kondycji, którzy przechodzili COVID-19 dużo ciężej niż on. „Odpukać, do tej pory” – podkreślił.W swoim wpisie na Facebooku polityk zaznaczył, że zażywa lek oparty na amantadynie. „Jeśli jest szansa, żeby za pomocą znanych od dekad, tanich i dostępnych leków aktywnie zwalczać koronawirusa, to – mówiąc kolokwialnie – psim obowiązkiem rządzących jest w podskokach się tym zająć i rzecz sprawdzić” – wskazał.Zobacz także -> Amantadyna i inne preparaty

Minister zdrowia Adam Niedzielski odnosił się do tej sprawy już tydzień temu. Na jednej z konferencji prasowych zaznaczył, że jakiś czas temu zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonanie przeglądu literatury i badań, tak by sprawdzić, czy można dopuścić amantadynę do stosowania u chorych na koronawirusa i czy może się ona okazać skuteczna. – Niestety Agencja takich dowodów nie znalazła (...). Dlatego nie możemy wydać zalecenia do leczenia – powiedział.



– Są raptem trzy pozycje badań naukowych, które prezentują niepełne dowody, populacja nigdy nie była kompleksowo objęta badaniem i dlatego Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała rekomendację o niestosowaniu, o braku dowodów naukowych na skuteczność działania amantadyny – podkreślił minister zdrowia.



KORONAWIRUS – RAPORT



Wyjaśniał, że sprawa jest ważna, więc mimo wszystko poprosił Agencję Badań Medycznych o przeprowadzenie dodatkowych analiz w tej sprawie. Stwierdził, że „w zasadzie ten proces już się rozpoczął”.

Złapałem koronawirusa. Pierwsza doba ciężka, od kilku dni stabilnie i w miarę łagodnie. Poprosiłem o leczenie doktora Włodzimierza Bodnara z Przemyśla, „testuję” na sobie lek przeciwwirusowy oparty o amantadynę.



Dla chętnych - szczegółowa relacja: https://t.co/7KgrSanObe — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) December 21, 2020