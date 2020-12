Koronawirus. Europejska Agencja Leków podjęła decyzję ws. szczepionki

Europejska Agencja Leków zdecydowała o autoryzacji szczepionki przeciwko COVID-19 firm Pfizer i BioNTech dla osób od 16. roku życia. Poinformowała o tym dyrektor wykonawcza Agencji Emer Cooke. Szczepienia mają rozpocząć się 27 grudnia.

KORONAWIRUS – RAPORT



– Nasza ocena naukowa opiera się na sile dowodów naukowych dotyczących bezpieczeństwa, jakości i skuteczności szczepionki; dowody w przekonujący sposób pokazują, że korzyści są większe niż ryzyko. Produkt spełnia rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej – powiedziała Cooke.



– Nasza opinia naukowa otwiera drogę do pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciw COVID-19 w Unii Europejskiej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami i kontrolami – podkreśliła. – Nie mamy powodów sądzić, żeby szczepionka nie działała przeciwko nowemu szczepowi koronawirusa – dodała.





Ostateczna decyzja

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Autoryzacja specyfiku wyprodukowanego przez firmę Pfizer i spółkę BionTech nie kończy procedury zatwierdzania go.Możliwe, że stanie się to w środę. Zatwierdzeniebędzie warunkowe, firma będzie musiała spełnić jeszcze później wiele wymogów i monitorować proces szczepień.„Europejska Agencja Leków zatwierdziła Pfizer/BioNTech przeciwko COVID-19. Na tej podstawie Komisja Europejska podejmie decyzję o dopuszczeniu szczepionki na rynek UE. Polska jest gotowa do dystrybucji i przeprowadzania akcji szczepień” – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.Rząd przyjął w ubiegły wtorek Narodowy Program Szczepień, którego celem jest doprowadzenie w 2021 roku do odporności populacyjnej. Szczepionki na COVID-19 mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe.Program szczepień zakłada cztery etapy przeprowadzania zabiegów. Podczas etapu 0 szczepienia otrzymają m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.