Czuchnowski z „GW” rozlicza dziennikarza „Rz” za wywiad z Kaczyńskim

„Uważnie przeczydałem wywiad p. Kolanki z Jarosławem Kaczyńskim. To jest upadek dziennikarstwa i oszukiwanie czytelników” – ocenia dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski. W mediach społecznościowych rozlicza redaktora „Rzeczpospolitej” Michała Kolankę za rozmowę z prezesem PiS. Czuchnowski w ostatnim czasie zasłynął z powielania fake newsów dotyczących ozdób choinkowych, czy apelami o zbiórkę pieniędzy dla wielokrotnie skazanego kontrowersyjnego biznesmena Zbigniewa Stonogi.

W poniedziałek w „Rzeczpospolitej” ukazał się zapowiadany wywiad z wicepremierem, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.



Rozmowa dotyczyła m.in. kongresu partii rządzącej i wyborów prezesa PiS, unijnych traktatów i nowych propozycji grupy parlamentarnej EKR czy reformy sądownictwa.



Nie spodobała się jednak dziennikarzowi „Gazety Wyborczej” do tego stopnia, że swoje niezadowolenie postanowił wyrazić w mediach społecznościowych, pouczając przeprowadzającego wywiad redaktora Michała Kolankę.





Uważnie przeczytałem wywiad p. Kolanki z Jarosławem Kaczyńskim. To jest upadek dziennikarstwa i oszukiwanie czytelników. Wolę już jak z prezesem rozmawiają Karnowscy, Sakiewicz czy Holecka. Wtedy wszystko jest jasne. (1) https://t.co/ZFAJAC7v1b

(2) "Wywiad" Kaczyński/Kolanko: zero pytań o niszczenie sądownictwa, upolitycznienie prokuratury i służb, fasadowość funkcji wicepremiera, nepotyzm PiS, oszustwa covidowe, propagandę TVP....

(3) Kolanko/Kaczyński. Dziennikarz symbolicznie reaguje na porównanie UE do ZSRR, nie reaguje na stwierdzenia obrażające Polskę po 89r. "puszcza" słowa typu: "ręka złamana to nadużycie ale demonstracje były nielegalne", "wojnę wywołała druga strona", "będzie zmiana sędziów"....

(4)Wywiad Kolanko/Kaczyński to antydziennikarstwo i oszukiwanie Czytelników. Jedno jest pewne: jak Orlen już przejmie Rzeczpospolitą, to p. Kolanko nie musi się martwić o pracę....

Jeśli „Gazeta Wyborcza” liczyła na skandal, to go ma. A skala sprzedaży tej gazety się nie zmieni, to od lat jest absolutny margines. „Wyborcza”...