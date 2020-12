Jest wniosek o uchylenie immunitetu Scheuring-Wielgus

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek o uchylenie immunitetu posłance Joannie Scheuring-Wielgus – poinformowała portal tvp.info rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Wniosek został skierowany do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Jak przekazała Ewa Bialik, prokuratura chce postawić posłance „zarzuty złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych”.



Wniosek o uchylenie immunitetu posłance sformułowała Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód w Toruniu. Chodzi o zdarzenia, do których doszło podczas mszy 25 października br. w toruńskim Kościele p.w. św. Jakuba Apostoła.



W trakcie nabożeństwa do kościoła weszła posłanka Joanna Scheuring-Wielgus wraz ze swoim mężem. Podeszli pod ołtarz, tam pokazywali wiernym proaborcyjne transparenty: „Kobieto! Sama umiesz decydować” oraz „Kobiety powinny mieć prawo decydowania czy urodzić czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką”.

źródło: portal tvp.info

Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że po zakłóceniu mszy do toruńskiej prokuratury wpłynęło szereg zawiadomień o przestępstwie.