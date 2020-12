Antysemickie ataki w internecie na wicemiss Francji

Wicemiss Francji, 21-letnia April Benayoum, stała się celem antysemickich ataków w mediach społecznościowych po tym, gdy powiedziała o swoim włosko–izraelskim pochodzeniem. Obraźliwe wpisy spotkały się z krytyką francuskich polityków.

„Przykro jest obserwować takie zachowanie w 2020 r.” – skomentowała antysemickie wpisy na swój temat Benayoum, która reprezentowała w konkursie położoną na południowym wschodzie Francji Prowansję.



Wyniki konkursu Miss Francji ogłoszono w sobotę. Gdy w wywiadzie telewizyjnym Benayoum powiedziała o swoich włosko-izraelskich korzeniach, wywołało to falę antysemickich komentarzy na Twitterze. Niektóre z nich nawiązywały do Holokaustu.



„Jestem głęboko zszokowany deszczem antysemickich obelg pod adresem Miss Prowansji; to hańba dla ich autorów” – napisał na Twitterze francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin, potwierdzając, że w sprawie obraźliwych komentarzy toczy się śledztwo.





Mowa nienawiści

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła do prokuratury sekretarz stanu ds. równouprawnienia płci i walki z dyskryminacją Marlene Schiappa.Reprezentująca Normandię Amandine Petit, która pokonała 29 rywalek i została wybrana Miss Francji 2021 uznała skierowane pod adresem wicemiss uwagi za „nieodpowiednie” i „bardzo rozczarowujące”.

Międzynarodowa Liga Przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi oceniła, że konkurs Miss Francji „zmienił Twittera w antysemickie szambo przeciwko Miss Prowansji”. br />

We Francji, która ma największą diasporę żydowską w Europie, wynoszącą około pół miliona osób, w ostatnich latach doszło do wielu antysemickich ataków. Francuski rząd znalazł się pod presją, aby zareagować na wymierzone w Żydów akty przemocy. Według badań ponad 90 proc. francuskich Żydów postrzega antysemityzm jako znaczący lub bardzo duży problem we Francji.



„Nienawiść do April Benayoum, naszej Miss Prowansji, jest wstrętna! Ona jest Francuzką pochodzenia włoskiego i izraelskiego, prowansalskiego, z Południa! Doskonale reprezentuje nasz region i nasz kraj” – napisał na Twitterze prezydent regionu PACA (Prowansja–Alpy–Lazurowe Wybrzeże), Renaud Muselier.





Hejterzy trafią przed sąd?

„Pseudoanonimowość musi zostać zniesiona, by autorzy tych wpisów zostali postawieni przed sądem” – powiedział prezydent regionu Hauts–de–France Xavier Bertrand.Lider Francuskiej Partii Komunistycznej