Nowa odmiana koronawirusa już w Polsce? Rzecznik rządu: To możliwe

Wszystkie sygnały ze strony medyków wskazują na to, że szczepionka, która jest przygotowana, również działa na nową odmianę koronawirusa – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odniósł się też do pytań, czy na terenie Polski pojawiły się już pierwsze przypadki brytyjskiej mutacji patogenu.

W poniedziałek przed południem odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zajmował się sprawą nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Müller powiedział dziennikarzom po posiedzeniu, że podtrzymana jest decyzja ogłoszona w nocy, że z poniedziałku na wtorek zostają wstrzymane wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski.



Skuteczność szczepionki na wariant VUI-202012/01

Mutacja dotarła do Polski?

– Jak również wskazywali medycy, na ten moment wszystko wskazuje na to – chciałbym podkreślić, że tej pewności jeszcze nie ma, ale wszystkie sygnały ze strony medyków wskazują na to – że, która jest przygotowana, również działa na te odmianę. Aczkolwiek czekamy jeszcze na ostateczne potwierdzenie firmy, która produkowała tę szczepionkę – powiedział rzecznik rządu.– Z informacji medycznych, które zostały przekazane, (wynika, że). Z racji tego, że nie ma pełnych informacji, w tej chwili zawieszamy loty, ale każdy, kto wrócił zmoże być poddany testom – powiedział rzecznik rządu.Pytany, czy na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podano informację, żezostała już odnotowana na terytorium Polski, odparł, że potwierdzanej informacji nie ma.– Natomiast specjaliści wskazują, że jest to możliwe – dodał.