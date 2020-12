PFN przedstawiła sprawozdanie budżetowe. Ile kosztowały projekty?

Polska Fundacja Narodowa przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2019. W dokumencie wykazano szereg projektów, których celem była m.in. promocja Polski na świecie. W porównaniu do poprzedniego roku sprawozdawczego Fundacja zmniejszyła liczbę zatrudnionych i zamknęła jeden z projektów.

Sprawozdanie z działalności PFN zostało przekazane do ministra kultury, który nadzoruje jej działalność. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Radę Fundacji. Fundacja powstała w listopadzie 2016 roku, została ustanowiona przez kilkunastu fundatorów – spółki Skarbu Państwa.



W omawianym okresie – do końca czerwca 2019 roku – prezesem zarządu PFN był Filip Rdesiński. Na początku lipca prezesem zarządu został Marcin Zarzecki.



Jak poinformowała PFN, w porównaniu do 2018 roku znacząco wzrosło zainteresowanie współpracą z Fundacją, jeśli chodzi o ilość złożonych wniosków. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w systemie wnioskowym Fundacji znajdowały się 974 wnioski (w 2017 roku 271 projektów, w 2018 roku 424).



Ze sprawozdania wynika, że od lipca 2019 r. przeprowadzono restrukturyzację Fundacji, w wyniku której liczba osób zatrudnionych została zmniejszona o 15 proc. Jeśli chodzi o wynagrodzenia dla pracowników PFN, to w 2019 roku wypłacono 7 016 964,94 zł pensji. Kwota ta obejmuje też wynagrodzenia członków zarządu.



W roku sprawozdawczym wypłacono 47 tys. zł nagród. Nagrody były wypłacane przed zmianą zarządu. W 2019 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia członkom Zarządu w wysokości 877 358,37 zł. Wysokość wynagrodzeń członków zarządu nie uległa zmianie w stosunku do roku 2018. Jak zaznaczono, nagrody, premie i inne świadczenia w omawianym roku obrotowym nie były wypłacane zarządowi. Rada Fundacji nie pobierała wynagrodzeń.

Projekty

PFN w sprawozdaniu wylicza też cele, na które przeznaczyła środki. Chodzi m.in. o takie projekty jak, którego koszt wyniósł 17 mln 400 tys. zł. Projekt miał na celu promocję Polski za granicą w tym ochronę jej wizerunku oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu nieprawdziwych treści historycznych krzywdzących lub zniesławiających Polskę i Polaków.W ramach tego projektu powstał filmprzedstawiający historię, kulturę i obiekty przyrodnicze wybranych państw. Według PFN zasięgi tego projektu „estymowane są na poziomie 80-100 milionów odbiorców”.Projekt objął też takie działania jak wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na uroczystości z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino oraz promocja filmu „Miłość i miłosierdzie” podczas targów filmowych American Film Market w Santa Monica, który opowiada o życiu św. siostry Faustyny Kowalskiej. W ramach tego działania odbył się też koncert Psalmów Dawidowych „Honorując sprawiedliwych”.Fundacja we współpracy z WFDiF, TVP i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej za ponad 16 mln zł

Kolejnym projektem był „I Love Poland”, który kosztował ponad 12,4 mln zł. W 2019 roku jacht wziął udział w regatach St. Maarten Heineken Regatta na Karaibach. Załoga wygrała wszystkie cztery wyścigi, zwyciężyła w kategorii najszybszego opłynięcia wyspy St. Maarten oraz zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.



Kiedy w lipcu 2019 roku zmienił się zarząd Fundacji, podjęto decyzję o zmianie formuły tego projektu na taką, w której „jacht będzie mógł wydajniej służyć rozwojowi umiejętności młodych polskich żeglarzy”. Nowa formuła projektu to promocja Polski poprzez udział polskiego jachtu w najważniejszych i najbardziej prestiżowych regatach na świecie oraz szkolenie młodego pokolenia polskich regatowych żeglarzy oceanicznych. 2 grudnia 2019 r. ruszyła I edycja rekrutacji do projektu „I LOVE POLAND” mającemu służyć edukacji młodych żeglarzy



Kolejne projekty to: działania w ramach dofinansowania młodych sportowców „Team 100”, który kosztował ponad 11,6 mln zł; produkcja filmu fabularnego „Śmierć Zygielbojma” za 10 mln zł. Celem tego projektu jest „uświadomienie odbiorcom zagranicznym roli Polaków w powstrzymaniu Holokaustu i dotarciu z wiedzą o nim na zachód Europy oraz podkreślenie bierności i obojętności na te wydarzenia narodów państw zachodnich”.



PFN wsparła też budowę Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie. Na ten cel wydano 7 mln 931 tys. zł. Jak wskazuje PFN, przekazane darowizny zostały przeznaczone na prace przygotowawcze, prawne i projektowe związane z zakupem budynku dla Muzeum Ofiar Komunizmu w centrum Waszyngtonu w pobliżu Białego Domu i miejsc pamięci narodowej National Mall.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pfn, portal tvp.info

Fundacja zamknęła program „100x100”, którego koszt wyniósł 5,3 mln zł. Projekt polegał na zaproszeniu do Polski znanych osób. Zaproszeni goście podczas swojej wizyty brali udział w spotkaniach, dzięki którym poznali „Polskę jako kraj nowoczesny, że złożoną, bogatą historią i kulturą, by promować ją na arenie międzynarodowej”. Zarząd Fundacji uznał, że formuła tego programu się wyczerpała.