Oddaj osocze! Ruszyła akcja „Krewki”

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia są wyjątkowe; najcenniejszym prezentem dla wielu osób jest osocze – akcentują twórcy akcji społecznej „Krewki”, popularyzującej możliwość oddawania osocza dla chorych na COVID–19.

Autorzy akcji – Fundacja State of Poland – poinformowała, że przedsięwzięcie ma łączyć osoby cierpiące na COVID–19 z ozdrowieńcami gotowymi oddać osocze. Promować tę ideę i akcję ma dedykowana strona internetowa krewki.pl, aplikacja oraz kampania reklamowa.



W spocie pokazano małego chłopca w szpitalnej poczekalni, który patrzy na mężczyznę w stroju św. Mikołaja odwożonego na oddział intensywnej terapii. Chory na COVID–19 Mikołaj ma przypominać, że w mijającym roku, gdy trwa epidemia najcenniejszym prezentem, jaki możemy podarować innym, jest życie.



Strona i aplikacja opracowane w ramach akcji pozwalają – jak podali jej organizatorzy – na zidentyfikowanie osób w najbliższej okolicy potrzebujących osocza, zlokalizowanie najbliższej stacji krwiodawstwa oraz zgłoszenie gotowości do pomocy i wirtualne połączenie z potrzebującym chorym.





Dawcy mają przeciwciała

Osocze toZawiera białka, jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.Osocze dla chorych na COVID–19 mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS–CoV–2) i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.Eksperci podkreślają, że

Osocze może zostać pobrane od osób między 18. a 65. rokiem życia, które przeszły zakażenie SARS–CoV–2 potwierdzone testem lub wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl. Można je oddać po co najmniej 28 dniach od ustąpienia objawów COVID–19 lub 18 dni od zakończenia izolacji.



Dawcą może być osoba zdrowa, która nie leczy się z powodu chorób przewlekłych i waży co najmniej 50 kg. W niektórych przypadkach (np. u osób, które w przeszłości miały przetaczaną krew) konieczne mogą być dodatkowe badania, które zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.



Procedura pobrania trwa ok. 30-40 minut. Osocze pobrane podczas jednej wizyty może zostać zastosowane nawet u trzech pacjentów.





Przywileje dla oddających osocze

Dawcy mogą skorzystać z kilku przywilejów. Przysługują im dwa dni wolne od świadczenia pracy dla Honorowych Dawców Osocza i Honorowych Dawców Krwi, 33 proc. ulgi za transport kolejowy i miejski oraz bon na trzy darmowe przejazdy autostradą.Dawcom przysługuje teżMogą także skorzystać z ulgi PIT (osocze krwi to darowizna, którą można odliczyć od podatku).