Kradli na bazarze w biały dzień. Mieli nietypowy sposób

Warszawscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w biały dzień na targowisku ukradli portfel starszej osobie. Złodzieje wykorzystali nie tylko nieuwagę swojej ofiary, ale też nietypowe narzędzie – sprężynowy chwytak, którym wyciągnęli portfel.

Jak poinformował mł.asp Rafał Rutkowski z biura prasowego KSP, do zdarzenia doszło w rejonie Bazaru Szembeka na warszawskiej Pradze. Zatrzymanie było możliwe dzięki temu, że na miejscu byli policyjni wywiadowcy.



Dwóch młodych mężczyzn na oczach policjantów wyjęło starszemu mężczyźnie portfel z kieszeni kurtki, kiedy ten robił zakupy. „Jeden ze sprawców był wyposażony chwytak sprężynowy za pomocą którego wyjął portfel i przekazał drugiemu mężczyźnie, po czym w pośpiechu próbowali oddalić się z miejsca zdarzenia” – podał Rutkowski.



Złodzieje przed dokonaniem kradzieży zachowywali się nerwowo, typowali ofiarę. Jak się okazało, w portfelu, który wyciągnęli, znajdowało się ponad 800 zł. Starszy mężczyzna o zajściu został poinformowany przez policjantów, był zdziwiony, że padł ofiarą przestępstwa.



Mężczyźni w wieku 38 i 27 lat usłyszeli już zarzut kradzieży zuchwałej, działając wspólnie i w porozumieniu, do którego się przyznali. Za to przestępstwo zgodnie grozi do ośmiu lat pozbawiania wolności.

Co to "chwytak sprężynowy"? Używają go kieszonkowcy. Stołeczni wywiadowcy zatrzymali dwóch z nich w rejonie Bazarku Szembeka. Są podejrzani o kradzież portfela, który jeden z mężczyzn wyjął pokrzywdzonemu z kieszeni kurtki przy pomocy właśnie "chwytaka".https://t.co/dUGnIUZ5wk pic.twitter.com/Iix9i192SL — Policja Warszawa (@Policja_KSP) December 21, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: policja

Zobacz też: