Papież: Kryzys pandemii na oślep zadał cios całemu światu

Papież Franciszek powiedział, że kryzys z powodu pandemii COVID–19 „na oślep zadał cios całemu światu”. Podczas przedświątecznego spotkania z Kolegium Kardynalskim i Kurią Rzymską dodał, że obecna sytuacja ukazuje potrzebę wspólnoty i braterstwa.

W przemówieniu papież podkreślił: „Te święta to Boże Narodzenie pandemii, kryzysu sanitarnego, gospodarczego, społecznego, a nawet kościelnego, który na oślep zadał cios całemu światu”.



„Kryzys – dodał – przestał być banałem przemówień i establishmentu intelektualnego, aby stać się rzeczywistością wspólną dla wszystkich. Ta plaga była nie lada sprawdzianem, a jednocześnie wielką szansą na nawrócenie i odzyskanie autentyczności”.



Franciszek nawiązał do swej modlitwy o ustanie pandemii 27 marca na placu św. Piotra, gdy mówił o znaczeniu burzy, która „uderzyła w świat”.



„Burza odsłania naszą słabość i obnaża fałszywe i zbędne pewniki, z którymi tworzyliśmy nasze plany, projekty, zwyczaje i priorytety. Pokazuje nam, że zostawiliśmy w stanie uśpienia i opuszczenia to, co zasila i podtrzymuje nasze życie i naszą wspólnotę, i daje im siłę” – mówił papież kardynałom i biskupom.

źródło: pap

Jak zaznaczył, wraz z nadejściem burzy, „wiecznie zatroskane o własny obraz i odsłoniła się na nowo błogosławiona wspólna przynależność, od której nie możemy się uchylać; przynależność jako bracia”. Franciszek stwierdził też, że nie należy „sądzić Kościoła pochopnie na podstawie kryzysów wywołanych skandalami dnia wczorajszego i dzisiejszego”.