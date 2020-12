Nowe informacje o brytyjskiej odmianie koronawirusa. Naukowcy zszokowani

Nowy wariant koronawirusa, który szybko rozprzestrzenia się w południowo-wschodniej Anglii, ma „niezwykle dużą liczbę mutacji” – poinformowała wirusolog Wendy Barclay w wywiadzie dla BBC. Brytyjska ekspertka nie ukrywa zaskoczenia wynikami badań i wyjaśnia, na czym polega różnica w porównaniu ze znanymi odmianami patogenu.

– Zwykle widzimy wirusy różniące się od siebie jedną lub dwiema zmianami, ale ten ma 22 mutacje jednocześnie. To coś w rodzaju dzwonka alarmowego. Ale biologicznie jest to możliwe, że wirus mógł zmienić sposób, w jaki się zachowuje z powodu tych mutacji – powiedziała prof. Barclay, szefowa wydziału chorób zakaźnych w Imperial College London.



Jak dodała, teraz ważne jest, aby zrozumieć, czy szczepionki są nadal skuteczne przeciwko nowemu wariantowi koronawirusa.



Naukowcy mówią, że nowa odmiana – określana VUI-202012/01 – rozprzestrzenia się do 70 proc. szybciej niż dotychczasowa, choć na razie nie ma dowodów, by powodowała ostrzejszy przebieg choroby. Jednak, jako że liczba zgonów jest pochodną liczby zakażeń, samo szybsze rozprzestrzenianie się wirusa zapewne będzie prowadzić do rosnącej liczby zmarłych. Zobacz także: Decyzje polskiego rządu ws. podróżujących z Wielkiej Brytanii

W Brukseli przed południem rozpoczęło się spotkanie unijnych ekspertów dotyczące nowej mutacji koronawirusa w Wielkiej Brytanii.

Pilną naradę zwołały niemcy, które w tym półroczu kierują pracami Unii Europejskiej. To spotkanie służy koordynacji działań wśród państw członkowskich w sprawie zakazu połączeń lotniczych z Wielką Brytanią.



– Komisja Europejska nie chciała się tego podjąć. Uznała, że nie udźwignęłaby tego politycznie – mówiła w TVP Info korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka, powołując się na rozmowę z jednym z unijnych dyplomatów. Później potwierdził to rzecznik Komisji Stefan de Keersmaecker.



Komisja Europejska natomiast zajęła się zakupem szczepionek i negocjowała z koncernami farmaceutycznymi dostawy dawek do Unii w imieniu państw członkowskich. W poniedziałek po południu ma być znana decyzja Europejskiej Agencji Leków w sprawie szczepionek firmy Pfizer i BionTech.