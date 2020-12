Polityk PO: Dopóki Borys nie zostanie zmieniony, będziemy tkwili w niemocy

Dopóki Borys nie zostanie zmieniony, będziemy tkwili w niemocy – mówi w rozmowie z „Wprost” jeden z polityków Platformy Obywatelskiej. Według gazety w PO żałują, że Budka stoi za sterami partii.

O „dokonaniach” Borysa Budki jako kierującego Platformą Obywatelską pisze „Wprost”. Jak wskazano, to Budka miał przyczynić się do „zamordowania” kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich.



Kolejną wpadką Budki było zamieszanie związane z podwyższeniem wynagrodzeń posłom. To właśnie on miał być ojcem tej porażki.



„Znacznie trudniejsza do przełknięcia jest szorstka przyjaźń między Budką a Donaldem Tuskiem, wieloletnim liderem PO” – czytamy.



„O tym 20-leciu (powstania PO) przestano mówić, bo nie da się zorganizować uroczystości bez udziału Donalda Tuska, a na to się nie zanosi. Na szczęście mamy pandemię, którą można wytłumaczyć brak takich obchodów” – mówi anonimowy polityk PO.



W rozmowie z gazetą politycy PO żałują, że wybrali Budkę na szefa. „ Ale nie bardzo jest na kogo go wymienić. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma inne zajęcia. Inni potencjalni kandydaci do roli przywódcy – Radosław Sikorski, Bartosz Arłukowicz – sami się wyeliminowali, decydując się na wyjazd do Parlamentu Europejskiego. A dopóki Borys nie zostanie zmieniony, będziemy tkwili w niemocy” – mówi jeden z polityków.

