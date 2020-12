Już dziś na niebie Gwiazda Betlejemska. Pierwszy raz od 800 lat

Tuż po zachodzie Słońca na niebie gołym okiem będzie można zobaczyć koniunkcję – czyli zbliżenie – Jowisza i Saturna. Ponieważ mowa o dwóch największych planetach Układu Słonecznego, zjawisko nosi nazwę „wielkiej koniunkcji”, a ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia zyskało przydomek Gwiazdy Betlejemskiej. Takie zjawisko będzie widoczne po raz pierwszy od 1226 r.

Oba ciała niebieskie stworzą na niebie bardzo jasny punkt. Koniunkcja Jowisza i Saturna zdarza się stosunkowo często, bo co około 20 lat. Jednak to wydarzenie będzie nietypowe: obie planety znajdą się wyjątkowo blisko siebie . Taka koniunkcja ma miejsce już o wiele rzadziej, bo co około 800 lat.





Wielka Koniunkcja widoczna gołym okiem

Gdzie wypatrywać Gwiazdy Betlejemskiej?

#wieszwiecej Polub nas

Jak mówi astronom dr Piotr Witek, na niebie zobaczymy widowisko, które można będzie obserwować gołym okiem.– Jowisz jest wyraźnie jaśniejszy niż wszystkie gwiazdy, jakie widzimy na niebie, adorównuje jasnością tym najjaśniejszym. W związku z czym będą to dwa jasne obiekty, które zbliżą się do siebie wyjątkowo blisko – powiedział Piotr Witek.Zjawisko pojawi się tuż. Obie planety będą sprawiać wrażenie jakby były jednym, bardzo jasnym punktem.– To ich zbliżenie 21 grudnia będzie na tyle bliskie, że będzie trzeba wysilić wzrok by je oddzielić – podkreśla astronom. Gwiazda Betlejemska będzie widoczna przez kilka dni. Choć planety de facto będą, to z ziemskiej perspektywy, na niebie niemal się spotkają.Amatorówi fachowców czeka więc nie lada widok. Choć zjawisko będzie można dostrzec gołym okiem, najlepsze efekty uzyskamy patrząc przez lornetkę albo lunetę – pozwolą zobaczyć dwie większe kropki, a także może nawet cztery największe księżyce Jowisza i największy księżyc Saturna, Tytan.

W niedużym teleskopie obie planety znajdą się jednocześnie w polu widzenia. To wyjątkowe rzadkie wydarzenie. Jednocześnie dostrzec będzie można pasy chmur na Jowiszu i pierścienie Saturna.





Pierwszy raz od 800 lat

źródło: PAP, IAR

21 grudnia na niebie spotkają się w tak bliskiej odległości po raz pierwszy od 1623 r. W tamtym czasie jednak działo się to za dnia i planet nie dało się dostrzec. Ostatni moment, kiedy taką koniunkcję można byłoby obserwować miał miejsce w 1226 r., ale wtedy nikt nie znał jeszczeNawet jeśli ktoś nie zdąży zaobserwować zjawiska bądź nie dopisze, to nic straconego – planety tak szybko się od siebie nie oddalą i będą widoczne w swoim pobliżu jeszcze przez kolejne dni.