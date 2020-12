Okrutny mord pod Koninem. Skrępowane ciało i zatrzymanie 23-latka

23-letni mężczyzna usłyszał zarzut dokonania zabójstwa 63-latka w miejscowości Teresina pod Koninem – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Aleksandra Marańda. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu.

O ujawnieniu zwłok 63-letniego mężczyzny w miejscowości Teresina w powiecie konińskim policja została powiadomiona w piątek. Ciało mężczyzny znajdowało się w przedsionku zajmowanego przez niego domu i było skrępowane.



Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Aleksandra Marańda, „przeprowadzone oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok wykazały, że 63-latek zmarł wskutek obrażeń czaszkowo-mózgowych zadanych przedmiotem ostrokrawędzistym”.



W poniedziałek prok. Marańda poinformowała, że w wyniku niezwłocznie podjętych czynności poszukiwawczych zatrzymano sprawcę przestępstwa, którym okazał się 23-letni znajomy denata.



– Usłyszał on zarzut popełnienia zbrodni zabójstwa. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia, które zostały zweryfikowane i potwierdzone w ramach przeprowadzonego z jego udziałem eksperymentu procesowego – zaznaczyła.



Dodała, że „niestety na obecnym etapie postępowania nie ustalono, jakim motywem kierował się sprawca”. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Za zabójstwo sprawcy może grozić dożywotnie pozbawienie wolności.

