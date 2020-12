Niemieccy celnicy zatrzymali Polaka, który próbował przemycić 49 tys. euro

46-letni Polak został zatrzymany w Hermsdorfer Kreuz przez specjalną jednostkę niemieckiego urzędu celnego podczas przemytu gotówki. W kole zapasowym jego samochodu, funkcjonariusze znaleźli 49 tys. euro. Teraz Polakowi grozi grzywna w wysokości do miliona euro.

Przez Niemcy płynie rzeka pieniędzy z nielegalnych transakcji. Najczęściej pochodzą z operacji narkotykowych i przemytu nielegalnych papierosów.



Polowaniem na kurierów przewożących „brudną” gotówkę zajmują się często funkcjonariusze Kontrolleinheiten Verkehrswege (KEV), czyli Wydziału Kontroli Drogowej podlegające urzędowi celnemu. To specjalne jednostki mobilne działające na terenie całych Niemiec.



W miejscowości Hermsdorfer Kreuz funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód jadący z Polski. 46-letni kierowca powiedział, że ma przy sobie tylko tysiąc euro. Zgodnie z lokalnymi przepisami, każdy podróżujący przez Niemcy ma obowiązek zgłosić gotówkę w kwocie od 10 tys. euro.

Celnicy z KEV przeszukali samochód naszego rodaka. W kole zapasowym znaleźli 49 tys. euro. Kierowca nie chciał powiedzieć, dlaczego ukrywał pieniądze. Na poczet przyszłej grzywny musiał, na miejscu, zapłacić 5 tys. euro. Maksymalna grzywna za przemyt gotówki to milion euro.Jakiś czas później, na autostradzie w okolicach Berlina zatrzymano jadący z Polski samochód dostawczy z węgierskimi tablicami rejestracyjnymi. W kabinie kierowcy celnicy znaleźli 52 tys. euro. Gotówka była ukryta w schowku w fotelu pasażera.Jako że kierowca nie chciał się przyznać do znalezionych pieniędzy, zostały one skonfiskowane przez celników.