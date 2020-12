Prognoza pogody na Boże Narodzenie. Sprawdź, gdzie spadnie śnieg

Jak zapowiadają synoptycy, nadchodzące Boże Narodzenie będzie głównie deszczowe. Śnieg spadnie, ale głównie na południu kraju. Możemy się spodziewać pochmurnej aury i silnych porywów wiatru.

W poniedziałek – najkrótszy dzień tego roku – zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południu. Miejscami opady deszczu lub mżawki. Od 1 st. na północnym wschodzie do 6 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.



We wtorek chmury i większe przejaśnienia. Deszcz, na północy również ze śniegiem. Opady będą się stopniowo przemieszczały z zachodu na wschód. W Tatrach i Beskidach spadnie śnieg.



W środę podobnie – zachmurzenie z przejaśnieniami. Deszcz, w górach śnieg. Od 3 st. na Suwalszczyźnie, 6 w centrum do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu dość silny.





Wigilia Bożego Narodzenia

Czwartek będzie pochmurny, z opadami deszczu przemieszczającymi się od zachodu do centum. Na północy deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Od 2 st. na Podlasiu, 5 w centrum do 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany.

W pierwszy dzień świąt pochmurno z przejaśnieniami, głównie na północy. Przelotne opady śniegu, na Pomorzu i Podkarpaciu – deszczu ze śniegiem. Od 0 st. na Suwalszczyźnie, 2 w centrum do 4 na Podkarpaciu. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile.



W drugi dzień świąt chmury i przejaśnienia. Przelotne opady śniegu na wschodzie, południu i w centrum. Od 0 st. na Suwalszczyźnie, 1 w centrum kraju, do 3 na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silny.





