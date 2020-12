GIS prosi o kontakt podróżujących z Wysp Brytyjskich. Rusza infolinia

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z zaobserwowaną mutacją wirusa SARS-CoV-2 wszystkie osoby przybywające do Polski, w szczególności z Wielkiej Brytanii, mogą wykonać bezpłatnie test. Przygotowano specjalną infolinię GIS.

Kontakt z sanepidem możliwy jest dzięki infolinii pod numerem telefonu +48 22 25 00 115. Konsultanci pokierują zainteresowane osoby do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która wystawi zlecenie testu w punktach drive thru.



Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował wcześniej na Twitterze, że „ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek”.



Zakaz lotów z i do Królestwa wprowadziły między innymi: Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy i Bułgaria. Nie można też korzystać z promów w Dover, by dostać się z Wielkiej Brytanii do Francji. Dla osób wyjeżdżających z Królestwa zamknięto też Eurotunel, biegnący pod kanałem La Manche.

źródło: IAR

, którego obecność potwierdzono między innymi w Wielkiej Brytanii, ma rozprzestrzeniać się szybciej i być odporny na dotychczasowe preparaty.