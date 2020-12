Nowe obostrzenia. Szef KPRM podaje ważną informację

Według mojej wiedzy w poniedziałek zostanie opublikowane rozporządzenie wprowadzające dodatkowe obostrzenia m.in. dotyczące ograniczenia poruszania się w noc sylwestrową – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

KORONAWIRUS – RAPORT



Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia (do końca przerwy szkolnej) zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych; w sylwestrową noc będzie zakaz przemieszczania się od godz. 19 do 6 rano 1 stycznia.



Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był pytany w radiu RMF FM, czy policja będzie nakładać mandaty na osoby łamiące te restrykcje.



– Będą podejmowane interwencje, jeśli przepisy wprowadzone w związku z pandemią będą łamane – powiedział Dworczyk. Na uwagę, że jeszcze tych przepisów nie ma, odparł: „Według mojej wiedzy dzisiaj stosowne rozporządzenie zostanie opublikowane w tej sprawie”.



Dodał, że ograniczenia wprowadzone w tym i innych rozporządzeniach są wprowadzane na podstawie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Jak mówił, rozumie, że dla wielu osób te obostrzenia są uciążliwe, ale – zaznaczył – teraz, w ostatnim etapie przed rozpoczęciem szczepień, trzeba się zmobilizować i ich przestrzegać, by móc wrócić do normalności.

#wieszwiecej Polub nas