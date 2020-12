Ilu Polaków zaszczepi się na COVID-19 pierwszego dnia? Minister wyjaśnia

Jeżeli w poniedziałek Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę na koronawirusa firmy Pfizer, to wszystko wskazuje na to, że 26 grudnia do Polski dojedzie pierwsze 10 tys. dawek i 27 grudnia zostanie zaszczepionych pierwszych 10 tys. osób – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

O to, kiedy i gdzie rozpoczną się szczepienia na koronawirusa, pytany był szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ze słów Michała Dworczyka wynika, że – w zależności od decyzji Europejskiej Agencji Leków (EMA) i dostaw producenta – 27 grudnia zostanie zaszczepionych pierwszych 10 tys. osób. Minister zaznaczył, że będzie to grupa „zero”, czyli personel medyczny i pracownicy podmiotów leczniczych .





Punkty szczepień na COVID-19 w Polsce

W tej chwili – mówił Dworczyk – jest wybieranych „kilkadziesiąt punktów, gdzie pierwsze szczepienia tych blisko 10 tys. osób będą miały miejsce”.– To będą tak zwane szpitale węzłowe, czyli szpitale, które zostały wytypowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia do prowadzenia szczepień grupy „zero” – dodał Dworczyk.Zaznaczył, że liczba punktówbędzie się zwiększać.– W tej chwili mamy punkty, które mogą obsłużyć. W tej chwili trwa kolejny nabór takich punktów. Jeszcze przed świętami będziemy mieli tę listę uzupełnioną – powiedział.

Dworczyk poinformował, że teraz „zdolność do szczepień jest na poziomie 3,5 mln dawek miesięcznie”.





Szczegóły Narodowego Programu Szczepień

Celemjest doprowadzenie w przyszłym roku do odporności populacyjnej. Szczepionki na COVID-19 mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe.Program szczepień zakłada. Podczas etapu „zero” szczepienia otrzymają m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.