Boże Narodzenie 2020. Prawie połowa Polaków szuka wyprzedaży

Przed świętami prawie połowa Polaków szuka promocji i wyprzedaży – wynika z badania firmy doradczej Deloitte. Coraz więcej konsumentów planuje zwiększyć wydatki na żywność, alkohol i odzież.

KORONAWIRUS – RAPORT



Jak wskazali autorzy badania Deloitte „Global State of the Consumer Tracker”, zbliżające się święta Bożego Narodzenia i sylwester mają duży wpływ na zawartość zakupowego koszyka Polaków.



„Najbliższe dni to większe wydatki na jedzenie i alkohol, ale także na kategorie, z których najczęściej wybieramy prezenty dla bliskich” – zaznaczyli.



Przybyło Polaków, którzy planują w ciągu najbliższego miesiąca zwiększyć wydatki na żywność – o 8 pkt proc., do 38 proc. O 2 p.p. zwiększyła się liczba tych, którzy spodziewają się więcej pieniędzy zostawić w restauracjach, zamawiając jedzenie na wynos.



„Zauważalnie, bo aż o 9 punktów wzrosła liczba ankietowanych, którzy spodziewają się w najbliższych tygodniach zwiększyć wydatki na alkohol. Aż 18 proc. konsumentów spodziewa się wydać na ten cel więcej niż w ciągu ostatnich czerech tygodni” – czytamy w raporcie.





Więcej na alkohol, jedzenie w sklepach stacjonarnych

Według badaniaTo też kategoria, którą najchętniej kupujemy w tradycyjny sposób, ponieważ wciąż internecie. Decyduje się na to tylko 6 proc. z nas.Globalnie z większą rezerwą do kupowania produktów spożywczych online podchodzą tylko mieszkańcy Kanady i Niemcy (po 5 proc.). Na podobnym poziomie ten trend utrzymuje się we Francji i Włoszech (po 7 proc.).

W Europie najchętniej żywność w sieci kupują Brytyjczycy (18 proc.), na świecie – ponad jedna czwarta Chińczyków – wskazano. Częściej od nas po żywność wybierają się do sklepów stacjonarnych tylko Niemcy (91 proc.), a na trzecim miejscu są Włosi (89 proc.).



Zmiany w koszyku widać też w kategoriach, które można uznać za prezentowe. Po spadku na początku listopada, o 3 punkty przybyło ankietowanych, którzy więcej wydadzą na odzież (19 proc.) i o 5 tych, którzy z pewnością zwiększą wydatki na elektronikę (16 proc.).



Nieznaczny wzrost widać także w przypadku mebli (3) i rzeczy do domu (2). Większe wydatki na te cele deklaruje odpowiednio 13 proc. i 28 proc. zapytanych przez Deloitte.





Jedzenie i picie marek własnych schodzi najlepiej

Coraz więcej Polaków kupuje jedzenie online Co 10. osoba w Polsce kupuje jedzenie online. Najbardziej powszechne jest to wśród mieszkańców największych miast, gdzie co piąty konsument zamawia... zobacz więcej

Kupując rzeczy do domu,Ponad połowa z nas wybiera tak napoje. Private labels, czyli marki własne sieci handlowych i pozostałe marki wybieramy najczęściej, kupując jedzenie (35 proc.), środki higieny i napoje (po 28 proc.).O 3 punkty(36 proc.). Kolejne 11 proc. uważa, że są one łatwiej dostępne.

„Jedna piąta naszych badanych wybiera też marki sklepowe, bo zwyczajnie nie może sobie pozwolić na droższy wybór” – wskazała Załęcka.



Kategorią, którą najchętniej Polacy kupują w internecie, pozostaje elektronika (42 proc.). 39 proc. respondentów zamawia online jedzenie w restauracjach. O 2 punkty przybyło od ostatniego badania ankietowanych, którzy w sklepach internetowych kupują ubrania (37 proc.). Niemal jedna trzecia konsumentów decyduje się na tę formę zakupów, wybierając meble.



Oprócz żywności w sklepach stacjonarnych zdecydowanie wolimy kupować rzeczy do domu (81 proc.) i leki (80 proc.).



Według partnera w Deloitte Digital Wiesława Koteckiego, Polacy powoli przekonują się do tzw. trendu BOPIS, czyli kupuj online, a odbieraj w sklepie stacjonarnym.





Posiłki zamawiamy i sami odbieramy

Koronawirus. Ile kosztuje twardy lockdown? W środę Niemcy wprowadzą całkowity lockdown w związku z pandemią koronawirusa. Kilkutygodniowe zamrożenie gospodarki może znacząco wpłynąć na PKB i... zobacz więcej

– Najczęściej wybieramy go w przypadku elektroniki. 13 proc. z nas telewizory czy sprzęt kuchenny woli kupić online i odebrać w tradycyjnym sklepie. Niemało, bo 12 proc. konsumentów, woli też zamówić w sieci jedzenie i osobiście wybrać się do restauracji po jego odbiór – mówi.

Zbliżające się święta i związane z nimi większe wydatki sprawiły, że Polacy w zauważalny sposób zaczęli polować na okazje. Prawie połowa rodzimych konsumentów przyznaje, że gdyby trafiła na atrakcyjną cenę rzeczy, która nie jest im niezbędna, kupiłaby ją. To więcej miesiąc do miesiąca o 4 punkty



W Europie najczęściej okazji wypatrują Irlandczycy (51 proc.) i Brytyjczycy (50 proc.), na świecie – Chińczycy (61 proc.). Polacy nadal są grupą konsumentów, którzy najchętniej w Europie kupują na zapas (41 proc.), choć ogólne uspokojenie nastrojów sprawiło, że zmniejszyła się ona o 4 pp.



Badanie „Global State of the Consumer Tracker” zostało przeprowadzone przez Deloitte na przełomie listopada i grudnia. Na pytania odpowiadało po 1 tys. osób z każdego z 18 badanych krajów. Oprócz Polski były to: Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Irlandia, Włochy, Japonia, Meksyk, Holandia, Korea Południowa, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Chile i RPA.



Przeczytaj też: „Kupuję, bo polskie”. W promocję rodzimych produktów włączył się minister rolnictwa