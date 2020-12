Powrót z Wielkiej Brytanii do Polski. Co należy zrobić?

Każdy, kto jeszcze przed zawieszeniem lotów z Wielką Brytanią wróci do Polski, może się zgłosić do stacji powiatowej sanepidu, gdzie zostanie przeprowadzony szybki test antygenowy na obecność koronawirusa – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Nową mutacją wirusa zajmie się teraz Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek.





Decyzje rządu ws. mutacji VUI-202012/01

Test na COVID-19 dla wracających z Wielkiej Brytanii

Szef Kancelarii Prezesa Rady ministrów były pytany w RMF FM, jakie decyzje mogą zostać podjęte na– Dyskusje będą dotyczyły dalszych działań, czasu. W najbliższych kilkudziesięciu godzinach muszą zapaść decyzje, co dalej – powiedziałUjawnił, że w niedzielę „trwały intensywne konsultacje między partnerami zagranicznymi a polskim rządem i na końcu zapadła decyzja o zawieszeniu lotów z Wielką Brytanią od północy z poniedziałku na wtorek”. Według jego wyjaśnień stało się tak dlatego, by „osoby, które są już na lotniskach w Wielkiej Brytanii,”.Dworczyk pytany czy ci, którzy jeszcze dziś przylecą do Polski, będą poddawani kwarantannie, powiedział, że w niedzielę minister zdrowiapodjął decyzję, że mogą się oni zgłosić do stacji powiatowejna pobranie wymazu.– U takiej osobyantygenowy – dodał Dworczyk.GIS prosi o kontakt z infolinią. Konsultanci pokierują zainteresowane osoby do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która wystawi zlecenie testu w punktach drive-thru.