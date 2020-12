Kraje bałtyckie zawieszają połączenia z Wielką Brytanią

Kolejne państwa wstrzymują loty z Wielkiej Brytanii. Powodem jest wykryta na Wyspach nowa odmiana koronawirusa. Ma być bardziej zaraźliwa od dotychczasowych mutacji.

Loty z Wielkiej Brytanii postanowiły zawiesić między innymi Litwa, Łotwa i Estonia. Ograniczenia zostały wprowadzone w nocy. Będą obowiązywać do końca roku.



Premier Estonii Juri Ratas wyjaśnił, że decyzja jest podyktowana troską o zdrowie mieszkańców. Szefowa litewskiego rządu Ingrida Šimonyte powiedziała, że jej celem jest też ochrona systemu opieki zdrowotnej.



Z kolei łotewskie władze zaapelowały do osób przebywających w Zjednoczonym Królestwie, aby powstrzymały się z przyjazdami do kraju na święta Bożego Narodzenia.



Nowy minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis napisał na jednym z portali społecznościowych, że decyzja w sprawie zawieszenia połączeń z Wielką Brytanią została podjęta wspólnie przez trzy kraje bałtyckie.



Litewskie władze szacują, że w tym tygodniu z Wielkiej Brytanii na Litwę mogło przylecieć około 7 tys. osób. Łotysze informują, że nowe ograniczenie może dotyczyć ok. 3 tys. pasażerów, którzy planowali przylecieć na Łotwę.

