To koronawirus czy grypa? Przełomowe odkrycie polskich naukowców

Naukowcy z z poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk opracowali test różnicujący SARS-CoV-2 i grypę. Produkt pojawi się na rynku na początku przyszłego roku. To pierwszy tego typu polski test – poinformował Instytut.

W komunikacie IChB PAN podkreślono, że test MediPAN-COVID+Flu w sposób prosty, szybki i wiarygodny pozwala na odróżnienie, czy badany pacjent jest zakażony wirusem SARS-CoV-2 czy wirusem grypy.



„Jest to pierwszy polski różnicujący test genetyczny, dostępny w podobnej cenie, co test wykrywający wyłącznie COVID-19. Powszechne stosowanie testu różnicującego będzie miało kluczowe znaczenie w przypadku nałożenia się sezonu grypowego i trzeciej fali pandemii” – zaznaczono w komunikacie Instytutu.





Podobne objawy, inne terapie

Naukowcy z IChB PAN zwrócili uwagę, że kumulacja zachorowań w szczycie sezonu grypowego może powodować, „natomiast szybka i trafna diagnostyka pomoże w podjęciu adekwatnych metod leczenia”.Wskazali przy tym, żei grypy są bardzo podobne, ale ich leczenie wymaga zupełnie innych terapii. „Jedno pobranie materiału ochroni pacjentów przed koniecznością dodatkowego odwiedzania punktów poboru, a możliwość odróżnienia dwóch wirusów w czasie jednego procesu skróci czas pracy diagnostów i wykorzystanie infrastruktury laboratoryjnej” – podkreślili badacze.

Nowy test jest przeznaczony do wykrywania dwóch specyficznych genów SARS-CoV-2 oraz po jednym genie specyficznym dla grypy A i grypy B.



„Zestaw został skonstruowany tak, aby w jednym reakcyjnym dołku wykrywać wirusa SARS-CoV-2 i wirusa grypy. Równocześnie jest on wyposażony w kontrolę prawidłowości wymazu, aby uniknąć wyników fałszywie negatywnych, związanych z nieprawidłowym pobraniem materiału od pacjenta” – podano w komunikacie.



Według naukowców wynik badania uzyskuje się po około godzinie, a czułość reakcji wykrywających wirusa przekracza 99 proc. Opracowany przez IChB PAN produkt ma się również charakteryzować prostą interpretacją wyniku i można go stosować na tych samych urządzeniach diagnostycznych, co test wykrywający jedynie SARS-CoV-2.





Test odpowiada zaleceniom WHO

„Poza wartością diagnostyczną w postaci szybkiego rozpoznania właściwej choroby, test MediPAN-COVID+Flu wpisuje się doskonale w zalecenia WHO, podkreślające konieczność wyboru multipleksowych testów PCR do jednoczesnego wykrywania wirusów grypy i SARS-CoV-2 w celu efektywnego wykorzystania odczynników, materiałów eksploatacyjnych i czasu pracy personelu” – zaznaczono w komunikacie Instytutu.