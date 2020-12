Odporność populacyjna na COVID-19. Ile procent musi się zaczepić?

Odporność populacyjną na koronawirusa uda się uzyskać, gdy zaszczepi się kilkadziesiąt procent Polaków – ocenił w Polskim Radiu wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Polityk przypomniał zdania niektórych naukowców, które mówią o potrzebie zaszczepienia około 60-70 proc. populacji.

Na antenie Programu 1 Polskiego Radia Radosław Fogiel przypomniał, że są osoby, które nie będą się mogły szczepić z przyczyn medycznych, stąd szczepienie to kwestia odpowiedzialności za innych.



– Takie osoby są nadal narażone i to od reszty społeczeństwa zależy, czy będziemy wszyscy wspólnie ich chronić. Jeżeli ci, którzy mogą się zaszczepić, będą zaszczepieni, transmisja wirusa będzie niemożliwa i osoby, które z przyczyn medycznych zaszczepić się nie mogły, będą chronione – wyjaśnił wicerzecznik PiS.



Radosław Fogiel zapewnił, że rząd będzie przekonywał do szczepień i informował o dostępnych preparatach. Zdaniem parlamentarzysty, do szczepień powinni zachęcać politycy, ale też inne osoby publiczne – lekarze i autorytety, po to, by trafić do każdego Polaka.



Narodowy Program Szczepień zakłada, że najpierw zaszczepieni zostaną pracownicy służby zdrowia, następnie seniorzy, pracownicy i pensjonariusze DPS-ów, funkcjonariusze wojska, policji i straży oraz nauczyciele. Szczepionka będzie bezpłatna, a samo szczepienie – dobrowolne.



Europejska Agencja Leków ma dziś ocenić szczepionki przeciwko koronawirusowi wyprodukowane przez amerykańską firmę Pfizer i niemiecką spółkę BionTech. Oczekuje się, że specjalny zespół ekspertów zgodzi się na autoryzację.

źródło: Polskie Radio, IAR

Opinia unijnej agencji, jeśli będzie pozytywna, nie zakończy procedury zatwierdzania szczepionek amerykańsko-niemieckiej firmy we Wspólnocie. Ostatecznie o dopuszczeniu ich do obrotu w Unii zdecyduje Komisja Europejska.Jej wiceszef Margaritis Schinas poinformował, że Bruksela może to zrobić w środę. Pierwsze szczepienia w unijnych krajach mają się odbyć między 27 a 29 grudnia.