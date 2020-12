„Lewy” i długo, długo nic. Słabe występy kadrowiczów

Trawa jest zielona, niebo niebieskie, a Robert Lewandowski daje nam w weekend mnóstwo powodów do dumy – to już w zasadzie normalne, że najlepszy piłkarz świata tydzień w tydzień imponuje na boiskach Bundesligi. Tym razem „Lewy” strzelił dwa gole w starciu z liderem – Bayerem Leverkusen.

Piłkarze Bayeru mieli nadzieję, że „przezimują” nad Bayernem w tabeli Bundesligi. Mieli punkt przewagi nad monachijczykami, mieli też – dzięki pięknej bramce Patricka Schicka z 14. minuty – sporą przewagę od początku spotkania. Polak trafił jednak pod koniec pierwszej połowy (na pustą bramkę, po świetnym zagraniu Thomasa Muellera), trafił też pod koniec drugiej, wykorzystując fatalny błąd Jonathana Taha, Bayern wygrał 2:1 i „Aptekarzy” rzutem na taśmę wyprzedził.

Lewandowski 🇵🇱 daje trzy punkty Bayernowi Monachium w meczu z Bayerem 04 Leverkusen! ⚽⚽



Dzięki dwóm golom Polaka Bawarczycy obejmują fotel lidera! Brawo @lewy_official! 👏 BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/mug7wcuq03 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 19, 2020

Selekcjonerowi Jerzemu Brzęczkowi mogą świecić się oczy, gdy patrzy na to, co wyprawia kapitan jego reprezentacji. Szkoda, że pozostali dają znacznie mniej powodów do optymizmu.Zacznijmy od dobrych wiadomości.i jego Benevento wygrali z Genoą (2:0), Polak zagrał cały mecz i nie dopuścił do utraty gola. Doświadczony obrońca nie zagrał może wybitnie (ocena „6” od „La Gazetta dello Sport”), ale czyste konto zdarza się jego zespołowi na tyle rzadko, że postęp wypada wręcz odnotować.Niezły występ zaliczył też, choć jego Southampton przegrało z Manchesterem City (0:1). O ile więc o środkowych obrońców możemy być spokojni, o tyle sporo powodów do niepokoju mamy przez bocznych.nie grali, bo w ligach rosyjskiej i ukraińskiej trwa przerwa zimowa. Nie grał też, z powodu kontuzji,, na ławkę Augsburga wrócił, a co najwyżej przeciętnie w starciu z Sampdorią zaprezentował sięz Crotone.Kolejna zła wiadomość: choć ofensywnych piłkarzy u nas pod dostatkiem, to gola – poza Lewandowskim – zdołał strzelić tylko..., skrzydłowy drugoligowego Derby Country.Jak poradzili sobie pozostali?

BRAMKARZE:



Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina) – 90 minut z Hellas Werona (1:1)

Łukasz Fabiański (West Ham United FC) – mecz z Chelsea w poniedziałek

Łukasz Skorupski (Bologna FC) – kontuzjowany

Wojciech Szczęsny (Juventus) – cały mecz na ławce rezerwowych



OBROŃCY:



Jan Bednarek (Southampton) – 90 minut z Manchesterem City (0:1)

Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria) – kontuzjowany

Paweł Bochniewicz (SC Heerenveen) – 88 minut i czerwona kartka w meczu z Heraclesem (1:2)

Kamil Glik (Benevento Calcio) – 90 minut z Genoą (2:0)

Robert Gumny (FC Augsburg) – cały mecz na ławce rezerwowych

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów) – przerwa zimowa

Arkadiusz Reca (FC Crotone) – 90 minut z Sampdorią (1:3)

Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa) – przerwa zimowa

Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio) – kontuzjowany



POMOCNICY:



Jacek Góralski (Kajrat Ałmaty) – przerwa zimowa

Kamil Grosicki (West Bromwich Albion FC) – cały mecz na ławce rezerwowych

Kamil Jóźwiak (Derby County FC) – 90 minut i gol ze Swansea (2:0)

Jakub Kamiński (Lech Poznań) – 62 minuty z Wisłą Kraków (0:1)

Michał Karbownik (Legia Warszawa) – kontuzjowany

Damian Kądzior (SD Eibar) – poza kadrą

Mateusz Klich (Leeds United) – 46 minut z Manchesterem United (2:6)

Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa) – przerwa zimowa

Karol Linetty (Torino FC) – 90 minut z Bologna (1:1)

Jakub Moder (Lech Poznań) – 90 minut i żółta kartka z Wisłą (0:1)

Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa) – przerwa zimowa

Piotr Zieliński (SSC Napoli) – cały mecz z Lazio Rzym (0:2)



NAPASTNICY:



Robert Lewandowski (Bayern Monachium) – 90 minut z Bayerem (2:1), dwa gole

Arkadiusz Milik (SSC Napoli) – poza kadrą

Krzysztof Piątek (Hertha BSC) – 86 minut z Freiburgiem (1:4)