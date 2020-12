Skandaliczna grafika z Maryją w „GW”. „To medialne ramię totalnej opozycji”

Jeśli „Gazeta Wyborcza” liczyła na skandal, to go ma. A skala sprzedaży tej gazety się nie zmieni, to od lat jest absolutny margines. „Wyborcza” jest medialnym ramieniem totalnej opozycji – powiedział w programie „#Jedziemy” w TVP Info europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński, komentując skandaliczną okładkę „Wysokich Obcasów”.

W weekendowym wydaniu „Wysokich Obcasów”, dodatku do „Gazety Wyborczej”, umieszczono grafikę ilustratorki Marty Frej, na której Matka Boża ma maseczkę z błyskawicą – symbolem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, a także czarną parasolkę, która była symbolem demonstracji przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych.



Na publikację zareagował europoseł Dominik Tarczyński. Polityk PiS poinformował, że w poniedziałek złoży zawiadomienie do prokuratury ws. okładki. Tarczyński, który był gościem TVP Info, wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na takie zawiadomienie.



Jak wskazał, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczy art. 196 kodeksu karnego. Tarczyński zastanawiał się, dlaczego „GW” atakuje katolików, a „nigdy muzułmanów czy żydów”. – „Wyborcza” nigdy nie wykorzystywała w sposób obrazoburczy przedmiotów kultu religijnego innych religii, tylko katolików – dodał.





Matka Boża wykorzystana do polityki

– Perfidia „GW” nie sprowadza się tylko do tego, że Matka Boża została wykorzystana do ich celów politycznych,To obrzydliwe, tym bardziej, że robią to w okresie świąt narodzenia Jezusa – zaznaczył.

– To uderzające w naszą wiarę, w fundamenty naszej wiary, my jako chrześcijanie sprzeciwiamy się zabijaniu nienarodzonych dzieci. Jeśli w okresie narodzenia naszego Boga promuje się aborcję, wykorzystując matkę Jezusa do celów politycznych, to w mojej ocenie wyczerpuje znamiona art. 196 – wskazał.



Na koniec Tarczyński wskazał, że jeśli gazeta liczyła na skandal, to go ma. – Ale skala sprzedaży gazety się nie zmieni, to od lat absolutny margines, oni komunikują do swoich : Komitet Obrony Demokracji, Borys Budka, Grzegorz Schetyna, Rafał Trzaskowski, czarne parasolki – ocenił.



Artykuł 196 Kodeksu karnego, na który powołuje się europoseł, dotyczy obrażania uczuć religijnych innych osób. „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” – brzmi artykuł.

#wieszwiecej Polub nas