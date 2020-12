Osobiste wyznania Krzysztofa Krawczyka. W TVP wyjątkowy film o artyście

Długie wywiady z Krzysztofem Krawczykiem, szczere rozmowy z osobami z jego najbliższego otoczenia, a wszystko to przeplatane unikatowymi nagraniami archiwalnymi. Już w piątek, pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, zadebiutuje wyjątkowy film dokumentalny o karierze jednego z najpopularniejszych polskich muzyków: „Krzysztof Krawczyk – całe moje życie”. Jak przyznają twórcy, film wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby nie pandemia koronawirusa.

W dwugodzinnym filmie Michała Bandurskiego i Krystiana Kuczkowskiego wykorzystano wiele unikatowych nagrań i niepublikowanych materiałów archiwalnych, które chronologicznie przedstawiają życie Krzysztofa Krawczyka. Dokument przeplatany będzie osobistymi wyznaniami artysty.



Wspomnieniami na temat Krawczyka podzielą się też jego żona – Ewa Krawczyk, menedżer – Andrzej Kosmala, zaprzyjaźniony kompozytor – Ryszard Poznakowski, autor największych przebojów – Wojciech Trzciński oraz przedstawiciele kolejnego muzycznego pokolenia – Andrzej Smolik i Andrzej Piaseczny.





Kariera Krzysztofa Krawczyka – czy mogła ułożyć się inaczej?

W filmie pojawi się wiele trudnych pytań:Ile kosztuje pogoń za marzeniami? Co pchnęło go do śpiewania disco polo?Pierwotnie film miał dokumentować proces tworzenia, kamera miała tu też towarzyszyć podczas koncertów.

– Wszystkie plany pokrzyżowała pandemia. Ze względów bezpieczeństwa, na wiele miesięcy Krzysztof musiał zamknąć się w domu, odwołano koncerty i zawieszono pracę nad płytą. Postanowiliśmy ten czas wykorzystać na przegląd bogatych archiwów Telewizji Polskiej – wspomina Krystian Kuczkowski.





Jedyny wywiad muzyka

– Z Krzysztofem mogliśmy się spotkać dopiero w sierpniu 2020 r. Zaprosił wówczas naszą ekipę do swojego domu pod Łodzią, gdzie spędziliśmy kilka dni.– podkreśla Kuczkowski.Reżyser zaznacza też, że udział w tym filmie to pierwsza i jedyna aktywność medialna Krawczyka w ostatnich miesiącach.