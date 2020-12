Program „Opieka Wytchnieniowa” wspomoże opiekunów osób i dzieci niepełnosprawnych

Członkowie rodzin lub osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą korzystać z programu „Opieka Wytchnieniowa".

Jak podkreśla pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, jednostki samorządu terytorialnego mogą do końca grudnia składać wnioski na przyszły rok.



Wiceminister Wdówik zaznaczył, że codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie i obciążenie psychofizyczne. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby .



Program „Opieka Wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.



– Dzięki opiece wytchnieniowej mają szansę na 240 godzin, w których mogą skorzystać z profesjonalnego opiekuna, lub też z 14 dni całodobowego pobytu opiekuna. Dzięki temu mogą na przykład wyjechać i odpocząć – powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej wiceminister Wdówik.



Dodaje, że opiekunowie mogą też skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji osoby niepełnosprawnej i dietetyki.





