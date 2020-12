Dziś decyzja EAL ws. dopuszczenia szczepionki przeciwko COVID-19

Europejska Agencja Leków ma dziś ocenić szczepionki przeciwko koronawirusowi wyprodukowane przez amerykańską firmę Pfizer i niemiecką spółkę BionTech. Oczekuje się, że specjalny zespół ekspertów zgodzi się na autoryzację.

Opinia unijnej agencji, jeśli będzie pozytywna, nie zakończy procedury zatwierdzania szczepionek amerykańsko-niemieckiej firmy we Wspólnocie. Ostatecznie o dopuszczeniu ich do obrotu w Unii zdecyduje Komisja Europejska .



Jej wiceszef Margaritis Schinas poinformował, że Bruksela może to zrobić już w środę, – Komisja Europejska jest gotowa dopuścić szczepionki na rynek w superszybkiej procedurze. Możemy to zrobić w dwa dni, a w normalnych warunkach standardowa formalna autoryzacja zajmuje dwa miesiące – dodał.



Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że najważniejsze jest, by zaszczepiło się jak najwięcej osób . – Aby położyć kres pandemii, 70 proc. populacji musi się zaszczepić, co jest ogromnym wyzwaniem – dodała Ursula von der Leyen.



Pierwsze szczepienia w unijnych krajach mają się odbyć między 27 a 29 grudnia.





