Posłanka Lewicy: Nie ma czegoś takiego jak „aborcja na życzenie”

– Nie ma czegoś takiego jak „aborcja na życzenie”. Kobieta jest odpowiedzialną osobą, która wie, czy ma ciążę kontynuować, czy ją przerwać i to jest przemyślana decyzja kobiety, jeśli chce taką podjąć – stwierdziła w programie „Strefa starcia” posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska.

Jednym z tematów programu była kwestia ideologicznego skrętu na lewo Platformy Obywatelskiej w ostatnich czasach. Jako przykład tej reorientacji prowadzący program red. Adamczyk podał m.in.: wypowiedzi polityków PO atakujących Kościół Katolicki , postulat Borysa Budki, by przywrócić wysokie uposażenia byłym ubekom czy wsparcie udzielane proaborcyjnym protestom .



– My przede wszystkim jako Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, jesteśmy za tym kompromisem , który do tej pory był. To była dla nas wartość, która trwała od bardzo wielu lat i żałujemy, że ten kompromis na trwałe został zerwany – odparł Jarosław Rzepa (PSL) spytany, czemu ludowcy nie chcą się jednoznacznie odciąć od lewicowych tendencji byłego koalicjanta.





Chrześcijaństwo na sztandarach PSL

– Zawsze byliśmy partia konserwatywną, zawiązaną, to widnieje na naszych sztandarach, dlatego my się nigdy od tego nie odcinamy. Zawsze nas bolały te profanacje kościołów, to było niewłaściwe – stwierdził poseł ludowców.– Muszę się odnieść przede wszystkim do wulgarnego odniesienia się – wtrąciła. – Co to jest aborcja na życzenie? Na pstryknięcie? – pytała oburzona posłanka.

– Nie ma czegoś takiego jak „aborcja na życzenie” . Kobieta jest odpowiedzialną osobą, która wie, czy ma ciążę kontynuować, czy ją przerwać i to przemyślana decyzja kobiety, jeśli chce taka decyzję podjąć – stwierdziła.



– Do 12. tygodnia kobieta w całej Europie, prawie – poza małymi wyjątkami – może przerwać ciążę; kobiety przerywają ciąże również w Polsce , ale albo w podziemiu, albo za pieniądze, albo wyjeżdżając, albo sprowadzając tabletki – perorowała posłanka Lewicy.



– Nie wolno kpić z kobiet, bo to jest wielki problem, kiedy kobieta szuka pomocy, aby tę ciążę przerwać – kontynuowała.



Czy w takim razie, w przestrzeni publicznej funkcjonują takie postulaty, by aborcja była możliwa w każdym momencie ? – Nie, nie ma takich postulatów – odparła Prokop-Paczkowska ku zdziwieniu części gości programu.





Kobiety decydują, państwo ma pomóc

źródło: TVP Info, „Strefa starcia”

– Cisza! – uciszała głosy prowadzącego i uczestników programu zszokowanych taką odpowiedzią. – Kobiety decydują o sobie od zarania dziejów i będą decydowały, kiedy tę ciążę przerwać. Państwo może im tylko w tym pomóc albo nie – ciągnęła.Podsumowując słowa red. Adamczyka, że faktycznie jest to esencja aborcji na życzenie, posłanka stwierdziła, że. – Ciąża i aborcja to jest poważna decyzja i kobieta ma do niej prawo; nikt z nas tutaj, ani my, kobiety, ani panowie, nie będzie podejmować za kobiety tej decyzji – skonkludowała.