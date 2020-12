Pomogli wyłudzić dziesiątki milionów, grozi im nawet ćwierć wieku więzienia

Kolejne trzy osoby zamieszane w oszustwa podatkowe na ogromną skalę, zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z ustaleń Prokuratury Regionalnej w Łodzi wynika, że gang, do którego należały naraził Skarb Państwa na stratę w wysokości 84 mln zł. Zatrzymani odpowiedzą za tzw. zbrodnię fakturową, za co grozi nawet 25 lat więzienia.

To kolejny etap śledztwa Prokuratury Regionalnej w Łodzi, w sprawie działalności grupy, która od września 2014 roku do marca 2018 roku. Oszuści założyli kilkanaście spółek, które oficjalnie zajmowały się handlem olejem napędowym, benzyną oraz świadczeniem różnych usług. Wszystkie te operacje odbywały się jednak tylko na papierze. Przedsiębiorstwa te wystawiły fikcyjne faktury VAT o łącznej wartości ponad 246 mln zł.



Sami oszuści, dzięki różnym machinacjom finansowym zarobili w sumie ponad 237 mln zł. Aby „przeprać” te zyski, przetransferowali pieniądze przez sieć spółek do jednego z kantorów. Po przewalutowaniu, vatsterzy wypłacali już gotówkę z bankomatów, która trafiała do organizatorów przekrętu.

Nawet 25 lat więzienia za oszustwa podatkowe

Trzy osoby zatrzymane w ostatnich dniach przez ABW, usłyszały zarzuty. Według Prokuratury Regionalnej w Łodzi, za sprawą działania podejrzanych. Zatrzymani odpowiedzą za tzw. zbrodnię fakturową, za co grozi nawet 25 lat więzienia.Dwóch podejrzanych zostało aresztowanych na trzy miesiące, a wobec trzeciego prokurator zdecydował o zastosowaniu dozoru oraz zakazu opuszczania kraju.Łódzcy śledczy zamknęli w lipcu 2020 r. jeden z wątków śledztwa i skierowali do Sądu Okręgowego w Łodzi. Wciąż trwa postępowanie przeciwko 18 podejrzanym.