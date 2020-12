Członkowie „mafii mieszkaniowej” oskarżeni o wyłudzenie nieruchomości od 79 osób

Siedem osób, w tym notariusz, zostało oskarżonych przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku za udział gangu lichwiarzy, który podstępnie pozbawił nieruchomości 79 osób. To kolejny etap śledztwa w sprawie tzw. mafii mieszkaniowej działającej w Trójmieście i okolicach w latach 2010-17. Ofiarami bezwzględnych lichwiarzy mogło paść w sumie nawet 1. tys. osób.

Aktem oskarżenia objęto siedem osób, w tym notariusza.



– Oskarżonym zarzucono popełnienie 123 przestępstw na szkodę 79 pokrzywdzonych. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw przy zawieraniu z umów pożyczek oraz prania brudnych pieniędzy – poinformowała Prokuratura Krajowa.



– Charakterystyczne jest to, że oskarżeni wykorzystywali dramatyczną sytuację życiową swoich ofiar oraz ich nieporadność wynikającą ze stanu zdrowia czy wieku. Zawierali z nimi oszukańcze umowy, których treści pokrzywdzeni nie byli w stanie zrozumieć – podała PK.



Oszuści korzystali z pomocy skorumpowanych notariuszy. Ten objęty najnowszym aktem oskarżenia miał się dopuścić 19 przestępstw „niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w związku z nierzetelnym sporządzeniem aktów notarialnych”.





Niezrozumiałe zapisy

– Rolą notariusza było wprowadzanie do aktów notarialnych niekorzystnych i niezrozumiałych dla pokrzywdzonych zapisów, które miały umożliwić przejęcie nieruchomości z pominięciem drogi sądowej.Notariusz nie odczytywał ich treści oraz nie udzielał pokrzywdzonym wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych i ich skutków – poinformowała Prokuratura Krajowa.Pozostali oskarżeni to członkowie „mafii mieszkaniowej”. Dwóch zajmowało się udzielaniem pożyczek i to oni de facto stawali się właścicielami przejętych mieszkań, które potem sprzedawali.

Z ustaleń śledczych wynika, że 79 ich klientów straciło nieruchomości o wartości ok. 10 mln zł. Trzej kolejni oskarżeni pełni rolę „słupów”, pomagając w zalegalizowaniu przejętych podstępnie domów i mieszkań.



Członkom gangu grozi do 15 lat więzienia, a notariuszowi do 10 lat.





Miało być 20 proc., a było 80 proc.

Gang nazywany „mafią mieszkaniową” lub „łowcami mieszkań” działał w latach 2010-17 w bardzo prosty sposób. Oszuści zamieszczali w mediach, internecie czy na tablicy ogłoszeń w gdańskim urzędzie miasta ogłoszenia o atrakcyjnych pożyczkach.lub znajdujące się trudnej sytuacji finansowej. Interesowali ich klienci mające zadłużone mieszkania lub niespłacone kredyty.Proponowali im pożyczki pod zastaw mieszkań i domów.Mało tego, lichwiarze często nie przekazywali klientom całej kwoty pożyczki.

Umowy były zabezpieczone zastawem na nieruchomości. Zawierano je w formie aktu notarialnego celem przeniesienia własności nieruchomości na pożyczkodawcę do czasu zwrotu pożyczki. Wartość mieszkań czy domów pokrzywdzonych zaniżano, czasem nawet o połowę.



W dokumentach znajdował się dodatkowo zapis o tym, że klienci udzielają pełnomocnictwa do wymeldowania wszystkich domowników ze swojej nieruchomości.





Dokwaterowywali lokatorów z piekła rodem

Formalnie pożyczający mieli sześć miesięcy na spłatę swoich zobowiązań. Oszuści oferowali możliwości przedłużenia tego terminu. Jednak, gdy któryś z klientów chciał skorzystać z tej opcji, pożyczkodawca lub jego przedstawiciele zbywali takie osoby.Jednocześnie od razu zmuszali je do opuszczenia nieruchomości.Popularnym sposobem było dokwaterowanie do tych lokali obcych osób, które urządzały tam libacje lub dewastowały pomieszczenia.– Ofiarami lichwiarzy padali ludzie, którzy znaleźli się na skraju przepaści. Mieli zadłużone lokale np. za sprawą niepłacenia czynszu przez dłuższy czas, niespłacone kredyty w bankach lub firmach oferujących „chwilówki”. W akcie desperacji zaciągali pożyczki, których spłata przekraczała ich możliwości. I tracili dach nad głową – mówi jeden ze śledczych.

To kolejny akt oskarżenia w sprawie „mafii mieszkaniowej”, który trafił do sądu. Łącznie, do tej pory oskarżono 16 osób (w tym czterech notariuszy), którym zarzucono popełnienie 219 przestępstw na szkodę 140 pokrzywdzonych. Łączna wartość wyłudzonych nieruchomości to 22,5 mln zł.



Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku obejmuje wiele wątków. Zaczęło się w 2016 r., po doniesieniach o lichwiarzach przejmujących bezprawnie lokale w Trójmieście i okolicach. Początkowo prokuratura przeanalizowała postępowania dotyczące takich działań w latach 2013-2015. Okazało się, że w różnych śledztwach pojawiają się te same osoby w różnych konfiguracjach.





150 śledztw z całej Polski połączono w jedno

Połączono więc te postępowania w jedno. W sumie 150 śledztw z całego kraju. –Przedmiot postępowania obejmuje ponad 1 tys. wątków. Materiał dowodowy zebrany został w 1 tys. tomów – informuje Prokuratura Krajowa.Gdańscy prokuratorzy nie ograniczają się tylko do rozliczenia przestępców. Według wytycznych Prokuratury Krajowej mają pomagać ofiarom lichwiarzy. Występują więc z powództwami cywilnymi na rzecz pokrzywdzonych, czego efektem sąoraz postanowienia o uzgodnieniu treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.W Prokuraturach Okręgowych podległych Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zarejestrowano w sumie ponad 115 tego rodzaju postępowań cywilnych.