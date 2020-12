Przeszłość dopadła złodziei samochodów, których łupem mogły paść setki pojazdów

Prawdopodobnie setki pojazdów ukradł na terenie Mazowsza gang rozbity przez CBŚP i białostockie „pezety” Prokuratury Krajowej. Grupa była podzielona na kilka zespołów: złodziei”, „mechaników” i „legalizatorów”, którzy sprzedawali. Podczas akcji służb zatrzymano 11 osób i odzyskano 19 samochodów.

Co ciekawe, zatrzymani przestępcy odpowiedzą przede wszystkim za swoją działalność sprzed co najmniej siedmiu lat. Udało ich się bowiem rozpracować za sprawą tzw. sześćdziesiątki, czyli skruszonego przestępcy, który poszedł na współpracę z organami ścigania. Opowiedział on o działalności grupy w latach 2010-13.



Z ustaleń śledczych Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku wynika, że autogang miał klasyczną strukturę. Najważniejszą rolę pełnili złodzieje włamujący się do samochodów, na które był największy popyt, głównie marek japońskich i niemieckich.





Rozbierali na części, przebijali numery

#wieszwiecej Polub nas

Potrafili ukraść kilka „sztuk” w ciągu nocy. „Gorące” pojazdy trafiały do „dziupli”, gdzie zajmowali się nimi „mechanicy” i „rozbieraki”.a w reszcie przebijano numery VIN.Załatwienie dokumentów i zarejestrowaniem aut (na podstawione osoby, najczęściej bezdomnych) zajmowali się „legalizatorzy”. Tak przygotowany samochód był sprzedawany nieświadomym klientom.Teraz użytkownicy takich aut muszą się liczyć z ich utratą. W dodatku jeżeli wiedzieli, że mogą być kradzione, grozi im odpowiedzialność za paserstwo.

Miesiące analiz

Jeden z zatrzymanych złodziei (fot. CBŚP)

Przygotowując się do zatrzymań, policjanci przez kilka miesięcy analizowali dokumenty dotyczące kilkuset pojazdów. Sprawdzano także osoby, na które auta zostały zarejestrowane. Dzięki temuktóre najprawdopodobniej pochodziły z kradzieży.W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze białostockiego CBŚP wspierani przez stołeczną „samochodówkę” zatrzymali 11 osób, w tym lidera bandy. Za kraty trafili m.in. Marcin K. oraz Piotr B., osławieni złodzieje z bardzo bogatą kartoteką za kradzieże pojazdów i paserstwo. Policjanci zabezpieczyli 11 aut pochodzących z kradzieży.W podlaskich „pezetach” jedna osoba usłyszała zarzut kierowania zorganizowana grupą przestępczą, a pięć kolejnych – udziału w niej. Część z zatrzymanych odpowie także za kradzieże z włamaniem samochodów osobowych, przerabiania numerów identyfikacyjnych VIN, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. Kilku osobom przedstawionoZatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

Okradli jubilera z Wyszkowa

źródło: portal tvp.info

Wspomniani już Marcin K. i Piotr B., usłyszeli dodatkowo zarzuty włamania do samochodu jubilera z Wyszkowa w maju 2012 r. Ich łupem padło wtedy ok. 350 sztuk złotej biżuterii.Na wniosek prokuratora sąd aresztował lidera gangu i dwóch członków grupy. Jeśli chodzi o pozostałych zatrzymanych, zastosowano wobec nichdo 20 tys. zł, dozory policyjne i zakaz opuszczania kraju.Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania.