Loty do Wielkiej Brytanii będą zawieszone

Loty z Wielkiej Brytanii do Polski będą zawieszone – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Minister zdrowia informuje z kolei, że osobom, które wróciły niedawno z Wysp Brytyjskich będą wykonywane testy.

KORONAWIRUS – RAPORT



"Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek" - napisał na Twitterze rzecznik rządu. Dodał, że "decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa".



Nowy szczep koronawirusa , którego obecność potwierdzono między innymi w Wielkiej Brytanii, otrzymał nazwę roboczą VUI 202012/01. Ma rozprzestrzeniać się szybciej i być odporny na dotychczasowe preparaty.



Minister zdrowia Adam Niedzielski również na platformie Twitter poinformował, że wydał dyspozycję by „od jutra wykonywać testy każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wlk Brytanii”. Szef resortu zdrowia poprosił również wszystkie takie osoby by zgłaszały się do lokalnego oddziału Sanepidu.





Przed chwilą wydałem dyspozycje @GIS_gov aby od jutra wykonywać testy każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wlk Brytanii. Proszę kontaktować się z lokalnym sanepidem. https://t.co/JT6MCFfbFq — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) December 20, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Zakaz lotów z i do Królestwa wprowadziły wcześniej między innymi:. Nie można też korzystać z promów w Dover, by dostać się z Wielkiej Brytanii do Francji. Dla osób wyjeżdżających z Królestwa zamknięto też Eurotunel, biegnący pod kanałem La Manche.