Koronawirus. Tajemnicza śmierć eksperta pracującego nad szczepionką

Ceniony rosyjski naukowiec, biorący udział w pracach nad szczepionką przeciwko koronawirusowi, zginął w Petersburgu. 45-letni Aleksander Kaganskij został znaleziony na ulicy Zamszina. Wypadł on z okna mieszkania na 14. piętrze. Na jego ciele znaleziono ranę kłutą.

Agencja Interfax podaje, że przed upadkiem Kaganskiego doszło do bójki z innym mężczyzną. Ofiara będąca w samej bieliźnie została znaleziona przez sąsiada.



Funkcjonariusze zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. Został on przesłuchany, ale nie poinformowano, czy przyznał się do winy.



Kaganskij specjalizował się w badaniach nad rakiem. Przez 13 lat, do 2017 roku, pracował w Edynburgu w Szkocji. Ostatnio był dyrektorem Centrum Medycyny Genomicznej i Regeneracyjnej na Dalekowschodnim Uniwersytecie Federalnym we Władywostoku i brał udział w pracach nad szczepionką przeciwko koronawirusowi.

