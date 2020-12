Nowa odmiana SARS-CoV-2. Unia reaguje

Niemiecka prezydencja zwołała na poniedziałek pilne spotkanie państw Unii Europejskiej w związku z nową odmianą koronawirusa zidentyfikowaną i rozprzestrzeniającą się w Wielkiej Brytanii.

„Prezydencja niemiecka zaprosiła państwa członkowskie UE na pilne posiedzenie mechanizmu kryzysowego jutro rano o godzinie 11. W porządku obrad koordynacja UE w odpowiedzi na nowo zidentyfikowany wariant COVID19 w Wielkiej Brytanii” – napisał na Twitterze w niedzielę wieczorem rzecznik niemieckiej prezydencji Sebastian Fischer.



Szef Rady Europejskiej Charles Michel zorganizował w niedzielę wideokonferencję z przedstawicielami krajów członkowskich U w sprawie nowej odmiany koronawirusa. – Państwa członkowskie wymieniły się informacjami na temat środków, które zamierzają podjąć w najbliższych godzinach – przekazało źródło unijne.





Zawiesili komunikację lotniczą

W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała kraje Europy do zaostrzenia kontroli z powodu nowego wariantu SARS-CoV-2, który pojawił się w Wielkiej Brytanii.O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu koronawirusa poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad sześć tysięcy zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Hancock dodał, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane jużprzeciwko Covid-19.Według WHO, oprócz zakażeń w Wielkiej Brytanii, dziewięć infekcji nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii.