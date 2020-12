Zmutowany koronawirus. „Jest o 70 procent bardziej zaraźliwy”

Nowy wariant koronawirusa, który zaczyna dominować w Wielkiej Brytanii jest o 70 proc. bardziej zaraźliwy od poprzedniego – powiedziała telewizji Sky News dr Susan Hopkins z brytyjskiej służby zdrowia. Wskazała, że najwięcej zakażeń tą odmianą odnotowuje się w Londynie oraz wschodniej i południowo-wschodniej Anglii.

Dr Hopkins zaznaczyła poza Irlandią Północną występuje już we wszystkich regionach Zjednoczonego Królestwa, choć „w bardzo małych liczbach”. Jak wyjaśniła, nowy wariant – nazwany VUI-202012/01 – jest bardzo łatwy do śledzenia dzięki wyraźnemu genotypowi.



Zmutowanego koronawirusa odnotowano także w innych krajach. – Takie szczepy wykryto w Danii i Australii, a są inne warianty, które wyglądają bardzo podobnie do tego, a wykryto je w Afryce Południowej, Holandii i innych krajach – zwróciła uwagę ekspertka.





Znany od września

źródło: Sky News

. Początkowo nic nie wskazywało na zagrożenie. – Nowe warianty pojawiają się i znikają – przyznała lekarka.Pod koniec listopada stwierdzono jednak, że zmutowany wirus rozprzestrzenia się o wiele szybciej. – Jest znacznie bardziej zdolny do przenoszenia niż inne funkcjonujące odmiany – wyjaśniła dr Hopkins. – To nas mocno zaniepokoiło i w piątek 18 grudnia poinformowaliśmy o naszym odkryciu rząd – dodała.Ekspertka oceniła, żepowinna wywołać „szeroką odpowiedź immunologiczną” na nową odmianę koronawirusa. Podkreśliła, że mutacje nie oznaczają, iż szczepionka nie zadziała. Wyjaśniła, że ​​„ostateczne odpowiedzi” dadzą badań, które potrwają jeszcze kilka tygodni.