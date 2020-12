„Trójka pomaga”. Na licytacji najwyżej notowane pióro prezydenta

Wieczne pióro prezydenta Andrzeja Dudy, koszulka Roberta Lewandowskiego i lot szkoleniowy policyjnym śmigłowcem - te i inne dary trafiły na licytację ramach akcji „Trójka pomaga”. Dochód z akcji charytatywnej zostanie przekazany na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na razie najwyżej licytowane jest pióro prezydenta.

Wśród przedmiotów podarowanych na licytację przez znane osobistości i przyjaciół Trójki są też m.in. zestaw porcelany od premiera Mateusza Morawieckiego, bransoletka z bursztynem przekazana przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską oraz porcelanowa filiżanka ze spodkiem i płyta CV z utworami Stanisława Moniuszki od marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.



Najwyżej licytowane są do tej pory pióro wieczne i broszka od pary prezydenckiej (aktualna cena: 9999 zł), koszulka Roberta Lewandowskiego (aktualnie: 8 tys. zł), lot szkoleniowy policyjnym śmigłowcem (aktualnie: 5 tys. zł) oraz sukienka i czapka z autografem od Igi Świątek (obecnie: 4 tys. zł).



Przedmioty będą licytowane do wtorku, do 20.00 na stronie trojkapomaga.pl. Słuchacze, którzy zechcą bezpośrednio przekazać pieniądze na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, mogą to zrobić wpłacając środki na konto bankowe. Wszystkie informacje na stronie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

#wieszwiecej Polub nas