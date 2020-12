Chiny znów wysłały lotniskowiec na wody Cieśniny Tajwańskiej

Przez Cieśninę Tajwańską przepłynął w niedzielę chiński lotniskowiec Shandong, któremu towarzyszyły chroniące go inne okręty – poinformowało ministerstwo obrony Tajwanu. Był to już drugi rejs Shandonga u wybrzeży Tajwanu od czasu wejścia okrętu do służby w 2019 roku.

„Tajwańskie wojsko monitorowało chińskie jednostki (...), mobilizując do tego sześć okrętów marynarki wojennej i osiem myśliwców” – napisano w komunikacie resortu obrony Tajwanu.



Shandong wyszedł w morze 17 grudnia z portu Dalian w północno-wschodniej części Chin. Tego dnia przypadała pierwsza rocznica oddania lotniskowca do służby.



W sobotę rano przez Cieśninę Tajwańską przepłynął amerykański niszczyciel rakietowy USS Mustin. W oświadczeniu VII Floty USA zakomunikowano, że był to rutynowy rejs, zgodny z zasadami prawa międzynarodowego. Była to już 12. w tym roku wizyta amerykańskiego okrętu na tych wodach. Poprzednia nastąpiła pod koniec listopada, kiedy USS Barry, inny niszczyciel rakietowy, wpłynął na wody Cieśniny od strony północnej.



Shandong jest drugim lotniskowcem na wyposażeniu floty Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i jedynym tego rodzaju okrętem w pełni zbudowanym w ChRL – powstał w stoczni w Dalianie. Na pokładzie jednostki mogą znajdować się 32 myśliwce i 12 helikopterów.

źródło: pap

Pierwszy chińskiLiaoning budowany był w stoczni w Mikołajowie nad Morzem Czarnym początkowo jeszcze dla marynarki wojennej ZSRR. W 1998 roku Ukraina sprzedała nieukończony okręt Chinom. Po dalszych pracach wszedł w 2012 roku do służby.Agencja Reutera poinformowała w 2019 roku, że budowany jest również trzeci chiński lotniskowiec. Analiza zdjęć satelitarnych dokonana przez ekspertów pokazuje, że ma być znacznie większy niż dwa pierwsze okręty tego typu w ChRL. We wrześniu media informowały, że okręt ma zostać niedługo zwodowany, ale nie oznacza to końca prac na jednostce.Jak informuje tajwański resort obrony,W ostatnich miesiącach zwiększyła się liczba incydentów z udziałem wojska chińskiego na Morzu Południowochińskim, w bliskiej odległości od terytorium Tajwanu. Minister obrony Tajwanu Yen Teh-fa informował, że samoloty Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej przekraczały w tym roku Cieśninę Tajwańską z częstotliwością najwyższą od 30 lat.Relacje pomiędzy Pekinem a Tajpej stają się coraz bardziej napięte. Komunistyczna ChRL uznaje Tajwan za zbuntowaną prowincję i nigdy nie wykluczyła możliwości użycia siły, by przejąć nad nim kontrolę. Demokratycznie wybrany rząd Tajwanu twierdzi, że nie chce prowokować Chin do wojny, ale zapowiada obronę stylu życia i demokratycznego ustroju wyspy.