Tłok na peronach w Londynie. Pasażerowie chcieli zdążyć przed lockdownem [WIDEO]

20 grudnia wszedł w życie świąteczny lockodwn w Londynie i południowo-wschodniej Anglii. Mimo apeli władz, wielu mieszkańców – chcąc spędzić Boże Narodzenie z najbliższymi – zdecydowało się w ostatniej chwili na wyjazd z brytyjskiej stolicy. Do sieci trafiły nagrania i zdjęcia, na których widać ogromny tłok na peronach.

Stolica Zjednoczonego Królestwa i jej okolice znajdą się w nowej, czwartej strefie zagrożenia koronawirusem. Dotychczas były trzy strefy.



– Mieszkańcy tych terenów muszą zostać w domu, poza nielicznymi wyjątkami. Sklepy niesprzedające podstawowych produktów muszą zostać zamknięte – podobnie jak sale gimnastyczne, centra rozrywki i gabinety kosmetyczne – wyliczał premier Boris Johnson.



Według nowych zasad ludzie nie powinni przybywać do najbardziej zagrożonej, czwartej strefy, ani też jej opuszczać. Jej mieszkańcy nie mogą nocować poza domem. Będzie można spotkać się tylko z jedną osobą na zewnątrz – na przykład w parku.





Mieszkańcy wyjeżdżają z Londynu

If they didn’t want this new variant to get out of London, it’s just found a possible new route. It’s called the train line to the East Midlands from St Pancras station tonight ... �� pic.twitter.com/hIPOMG7Bex — Chris Ship (@chrisshipitv) December 19, 2020

Trains from stations like Paddington, Kings Cross and Euston were packed out last night with people leaving London before the new tier 4 rules came in at midnight. #HeartNews pic.twitter.com/NkJepoImwQ — Heart London News (@HeartLondonNews) December 20, 2020

Nowa mutacja

źródło: „the sun”, twitter, pap

Po ogłoszeniu nowych obostrzeń brytyjski epidemiolog Chris Whitty apelował do mieszkańców, aby pozostali w domach. – Jeśli spakowałeś walizkę, rozpakuj ją – przekonywał.19 grudnia tysiące londyńczyków zdecydowało się jednak opuścić miasto. Na stacji St Pancras sfilmowano tysiące ludzi próbujących wsiąść do pociągów wyjeżdżających ze stolicy. Podobne sceny zaobserwowano na stacji Paddington. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock stwierdził w niedzielę, żeZaostrzenie zasad ma związek zeNaukowcy uważają obecnie, że nie powoduje on groźniejszego przebiegu choroby, ale łatwiej się rozprzestrzenia. Premier podkreślił, że nie ma też przesłanek, by zakładać, że szczepionki okażą się w przypadku nowego wariantu mniej skuteczne.