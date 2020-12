PŚ: Engelberg szczęśliwy dla Polaków. Znów podium

W sobotę na podium był Kamil Stoch, w niedzielę wskoczył na nie Piotr Żyła, który zajął w Engelbergu trzecie miejsce. Wygrał, po raz piąty z rzędu, rewelacyjny Halvor Egner Granerud.

Engelberg to od lat jedno z ulubionych miejsc polskich skoczków. Triumfował tam w przeszłości Adam Małysz, dziesięć razy na podium stawał też Kamil Stoch. W niedzielę blisko dołączenia do naszej złotej dwójki był Piotr Żyła...



33-letni skoczek w pierwszej serii skoczył 132,5 metra – krócej niż wielu rywali, ale za to w znacznie gorszych warunkach. Dzięki hojnej rekompensacie zajmował więc na półmetku konkursu pierwsze miejsce – po raz pierwszy w karierze. Nieźle poszło też reszcie: Stoch był piąty, Kubacki ósmy, a w finałowej serii znaleźli się też Andrzej Stękała i Klemens Murańka.



Druga seria potoczyła się dla nas nieco gorzej. Zawiódł Kubacki, niezadowolony był też Kamil Stoch, który spadł na siódmą pozycję. W złych warunkach najlepiej poradził sobie będący w wybitnej formie Norweg Halovr Egner Granerud, który – po pierwszej serii trzeci – wspiął się na szczyt.



127,5 metra Piotra Żyły wystarczyło na trzecie miejsce. Polak przegrał z Granerudem, przegrał też z Eisenbichlerem, który oddał najlepszy skok drugiej serii i zaliczył spory awans.



To trzecie podium Żyły w Engelbergu. Wcześniej imponował w sezonie 2018/2019. Zawody w Szwajcarii były jedną z ostatnich prób przed zbliżającym się Turniejem Czterech Skoczni. Forma Polaków każe wierzyć, że z Niemiec i Austrii może do nas spłynąć sporo dobrych wiadomości...