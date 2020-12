Londyn. Wprowadzono dodatkowe patrole porządkowe

Dodatkowe siły policyjne zostały rozmieszczone w Londynie, m.in. na stacjach kolejowych, w związku z masowym opuszczeniem miasta przez Londyńczyków, usiłujących uciec przed nowymi restrykcjami dotyczącymi pandemii.

Od północy w brytyjskiej stolicy i południowo-wschodniej Anglii obowiązuje nowy, czwarty poziom restrykcji antyepidemicznych.





Chaos na stacjach kolejowych

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock powiedział, że nocne sceny chaosu na stacjach kolejowych, to „skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie”.Także minister transportu kraju Grant Shapps zapowiedział, że na stacjach będzie dyżurować więcej kolejowych patroli porządkowych, by ci, którzy muszą opuścić miasto, np. w celach służbowych, mogli podróżować bezpiecznie. – Jeśli jest ogłoszony czwarty poziom restrykcji sanitarnych, oznacza to konieczność pozostania w domu, nie można pozostawać w nocy nim. Jeśli chodzi o resztę kraju, należy pozostać na miejscu, tu, gdzie się mieszka – powiedział Shapps.

Zmutowany koronawirus

Od północy w związku z rozprzestrzenianiem się, w Londynie i południowo-wschodniej Anglii obowiązuje zakaz opuszczania tego rejonu i przyjeżdżania tutaj. Mieszkańcy tych obszarów nie mogą nocować poza domem. Można spotkać się tylko z jedną osobą i to tylko w przestrzeni publicznej, na zewnątrz, na przykład w parku.