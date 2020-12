Niewinny człowiek odsiedział 20 lat za zgwałcenie i zamordowanie dziecka

53-letni mieszkaniec Korei Południowej spędził 20 lat więzieniu za zgwałcenie i zamordowanie 13-letniej dziewczynki. Został zwolniony warunkowo w 2009 roku, teraz sąd uchylił jego wyrok po tym, jak do zbrodni przyznał się seryjny morderca.

– W głębi serca wiesz, że tego nie zrobiłeś, ale nikt inny ci nie wierzy. Ja i moja rodzina do dziś żyjemy ze wstydem powiedział w rozmowie z „The Korea Herald” 53-letni Yun Sung-yeo z Cheongju w prowincji Chungcheong na południu kraju.



– Mam nadzieję, że nie będzie więcej takich przypadków jak mój, ale tak się niestety nie stanie, ponieważ system nie jest doskonały. Osoby ferujące wyroki powinny zawsze o tym pamiętać – podkreślił.



Policja, prokuratura i sąd przeprosiły Yuna za pomyłkę. Media zwracają uwagę, że mężczyzna nie doczekał się przeprosin od oficerów bezpośrednio zaangażowanych w jego sprawę, choć niektórzy zeznawali podczas ponownej rozprawy.





Poddawany torturom

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KoreaHerald.com

Żaden z funkcjonariuszy nie przyznał się do stosowania przemocy wobec podejrzanego o dokonanie zbrodni, zmuszanie go do fałszywego przyznania się do winy oraz fabrykowanie dowodów, choć podczas ponownego procesu udowodniono stosowanie takich metod.Media przypominają, że w sprawie uznano, że Yun przebił się przez ścianę, żeby włamać się do domu ofiary. Tymczasem mężczyzna ma zaledwie 160 centymetrów wzrostu, zawsze był krępej postury i utyka na lewą nogę, co jest pozostałością po przebytymYun wskazał, że dwóch oficerów „przeprosiło go na 60 procent. – Powiedzieli, że uznają możliwość zaistnienia takiej sytuacji, więc odbieram to jako częściowe przyznanie się – przyznał 53-latek.Wśród winnych wymuszenia na mężczyźnie przyznania się do winy jest ówczesny szef biura śledczego wydziału policji. – Pamiętam go i to, co zrobił, ale powiedział, że nic nie pamięta – dodał Yun, któryDo zbrodni przypisywanej Yunowi przyznał się wielokrotny morderca Lee Chun-jae. Mężczyzna zgwałcił i zamordował co najmniej 14 dziewczynek i kobiet w latach 80. i 90., w tym swojej siostry przyrodniej.