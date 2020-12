Ekorewolucja w F1. Kubica będzie jeździł na nowym paliwie?

Formuła 1 chce być jak najbardziej ekologiczna. Władze serii oceniły, że stosowane od niedawna silniki hybrydowe to za mało i zleciły opracowanie nowego, zrównoważonego paliwa, które przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów. Pierwsze próbki zostały już dostarczone producentom silników.

Media informują, ze silniki hybrydowe będą stosowane przez kilka kolejnych lat, ale najpewniej już w sezonie 2022 albo 2023 będą stosowane paliwa z większym odsetkiem biopaliw.



Docelowo szefowie F1 i FIA chcą, aby silniki w bolidach były napędzane w 100 proc. paliwem zrównoważonym. Dlatego w ostatnich miesiącach pracowano nad drugą generacją biopaliw, które stworzono poprzez rafinację bioodpadów, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta – informuje „Motorsport”.





Dostali próbki

Producenci silników w F1 otrzymali już próbki nowego, które ma zostać przetestowane, żeby sprawdzić, czy można go stosować w wyścigach bez większego wpływu na osiągi czy też trwałość jednostek napędowych.– Formuła 1 od dawna służy jako platforma do wprowadzania ulepszeń i nowinek w świecie motoryzacyjnym.– tłumaczy Ross Brawn, dyrektor sportowy F1.– Naszym głównym celem w zakresie zrównoważonego rozwoju jest stworzenie mapy drogowej dla silnika hybrydowego, który zredukuje emisję spalin i przyniesie wymierne korzyści również w przypadku samochodów osobowych. Wierzymy, że mamy szansę to zrobić dzięki nowej generacji jednostek napędowych, które połączą technologię hybrydową ze zrównoważonymi paliwami – dodał Brawn.Szef FIA Jean Todt pochwalił dalsze działania na rzecz. – Opracowanie ekologiczne paliwa, wytwarzanego z bioodpadów, które może napędzać F1, to krok naprzód. Przy wsparciu największych firm możemy połączyć nowoczesną technologię z dbałością o środowisko – powiedział Todt.