„Koronawirus znacznie zwiększył liczbę głodujących na świecie”

Skutki gospodarcze kryzysu koronawirusa mogą zwiększyć liczbę głodujących na świecie nawet o 160 milionów – zwrócił uwagę prezes Papieskiej Akademii Nauk Joachim von Braun w rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA. Podkreślił, że „ten kryzys obciąża gospodarkę i systemy ochrony zdrowia w krajach ubogich i bogatych”.

Lockdown wprowadzany w krajach biednych zmniejszył możliwości pracy, a także zaopatrzenie w artykuły spożywcze – wskazał profesor agronomii, dyrektor uniwersyteckiego centrum badań nad rozwojem w Bonn (ZEF). – Konsekwencje są dramatyczne dla pracowników wędrownych oraz dniówkowych na przykład w Indiach – wskazał.



Von Braun dodał, że naukowcy widzą, jak bardzo głód rozprzestrzenia się także w Brazylii i USA. Ma to miejsce wszędzie tam, gdzie niewystarczająco silne są systemy zabezpieczeń socjalnych.



Prezes Papieskiej Akademii Nauk jest przekonany, że mimo koronawirusa walka z głodem na świecie nie została przegrana. – Według naszych obliczeń kraje muszą wydać na ten cel około 40-50 miliardów dolarów więcej niż dotychczas. Z tego 14 miliardów dolarów powinno pochodzić od darczyńców na rzecz pomocy w rozwoju – tłumaczył. Ocenił, że przy odpowiedniej woli politycznej będzie to wykonalne.

źródło: KAI

Nawiązując do realiów niemieckich powiedział, że kraj powinien podwoić swoje wydatki na walkę z głodem. – To się już raz nam udało w ciągu ostatnich czterech lat, dlaczego ma się nie udać po raz drugi? – pytał retorycznenaukowiec. Wyjaśnił, że walka z głodem potrwa dłużej. – To, co dziś zainwestujemy, przyniesie owoce może za 10-15 lat, a więc trochę potrwa. Ale to się opłaci – zaznaczył.Od kwietnia Von Braun kieruje grupą naukowców z całego świata, która ma przygotować szczyt ONZ na temat wyżywienia. Spotkanie planowane jest na jesień 2021 roku w Nowym Jorku.