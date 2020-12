Chciał legalizacji dziecięcej pornografii. Zatrzymano go, gdy podróżował z 12-latką

Policja zatrzymała w amerykańskim stanie Kolorado 40-letniego Nathana Larsona, znanego obrońcę pedofilii, który postulował m.in. o zalegalizowanie dziecięcej pornografii. Mężczyzna podróżował z 12-letnią dziewczynką, którą namówił wcześniej do ucieczki z domu.

Zatrzymanym jest mężczyzna, który trzy lata temu startował w lokalnych wyborach w Wirginii. Policja przekazała, że 40-latek jest znany m.in. z prowadzenia strony internetowej, na której zachęca do gwałcenia dzieci oraz udostępniania dziecięcej pornografii. Larson postulował również o to, aby ojcowie mogli poślubić własne córki .



Mężczyzna został zatrzymany podczas postoju w Kolorado. Podróżował z 12-latką z hrabstwa Fresno w Kalifornii. Dochodzenie rozpoczęto w ostatni poniedziałek po zgłoszeniu matki o zaginięciu dziecka.





Namówił ją do ucieczki z domu

Groził, że zabije prezydenta USA

Okazało się, że Larson poznał 12-latkę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Następnie pojechał do Kalifornii, gdzie spotkał się z dziewczynką i namówił ją do ucieczki z domu. Na lotnisku we Fresno wsiadł z nią do samolotu lecącego do Waszyngtonu.Szeryf hrabstwa Fresno Margaret Mims poinformowała, że 40-latek. Dodała, że 12-latka nie doznała żadnych obrażeń, ale detektywi mają dowody, że mogła być molestowana przez Larsona na lotnisku.Agenci federalni przeszukali dom Larsona. Wyszło wówczas na jaw, że wcześniej przekonywał on dziewczynkę, aby wysłała mu swoje nagie zdjęcia. Zatrzymano też ojca 40-latka, któryOskarżony o napaść i pobicie ojciec Nathana Larsona został później zwolniony z więzienia po wpłaceniu kaucji.Portal amerykańskiego dziennika „New York Post” przypomina, że w 2009 r. 40-latek został skazany na 16 miesięcy więzienia po tym, gdy przyznał się do wysłania wiadomości mailowej do Secret Service, w której groził, że „w najbliższej przyszłości zamierza zabić prezydenta”. Nie zdradził jednak, czy chodziło mu o George’a W. Busha , czy ówczesnego prezydenta elekta Baracka Obamę . Wyszedł na wolność po 14 miesiącach odsiadki.Władze hrabstwa Fresno chcą teraz przedstawić Larsonowi zarzuty uprowadzenia dziecka, namawiania nieletniej do pornografii i spotkania z nieletnią w celu obcowania płciowego.